Бухарест, , 20:10 — REGNUM За минувшие сутки в Румынии зафиксировано 2 241 новых случаев SARS-CoV-2, что на 20% меньше показателей предыдущего дня. Об этом 21 марта сообщает «Румынское телевидение».

Тестирование на коронавирус в США (сс) Maryland GovPics

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Согласно официальной информации, рост заболеваемости по-прежнему отмечается в Бухаресте, Констанце, Яссах и других крупных городах страны. В то же время в сельской местности регистрируется снижение указанных случаев. Сообщается о смерти 16 человек.

По состоянию на 21 марта, общее число граждан Румынии, заболевших COVID-19, составило 2,82 млн. Из них умерло 64 685 пациентов.