Йошкар-Ола, , 18:11 — REGNUM В Марий Эл по состоянию на 23 марта выздоровели с начала пандемии 42 305 жителей республики, за последние сутки выписаны 359 человек. Об этом свидетельствуют данные общероссийского оперативного штаба.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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Всего в регионе за время эпидемии подтвердили 44 157 случаев заражения коронавирусом, из них 18 — за последние сутки. 1080 жителей республики скончались от последствий заражения коронавирусом, за последние шесть дней среди пациентов с коронавирусом не было зарегистрировано ни одного летального случая.

За день в ковид-стационары госпитализировали 13 пациентов.

Как сообщало ИА REGNUM, в настоящее время в шести медицинских организациях Марий Эл для лечения пациентов с коронавирусом и внебольничной пневмонией функционируют 190 коек. В пиковые периоды всплеска заболеваемости в медучреждениях Марий Эл были развернуты 1075 коек для лечения пациентов с коронавирусом.

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