Стокгольм, , 14:45 — REGNUM За последние десятилетия с небольшими исключениями уровень ожидаемой продолжительности Швеции рос как для женщин, так и мужчин. Пандемия коронавируса прервала позитивное развитие, но, согласно последним данным, оно возобновилось. Об этом 24 марта сообщил телеканал SVT.

Стокгольм. Швеция

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В пресс-релизе Статистического управления Швеции подчеркивается, что особенно резко уровень жизни сократился в 2020 году, поскольку тогда на статистику повлияла как общая смертность в стране, так и число скончавшихся от COVID-19.

Но уже в 2021 году умерли чуть более чем на 6000 человек меньше, чем годом ранее, и поэтому ожидаемая продолжительность жизни увеличилась с 2020 по 2021 год на 0,53 года до 84,8 года для женщин и на 0,61 года до 81,2 года для мужчин. Таким образом, ожидаемая продолжительность жизни вернулась на уровень 2019 года.