Канберра, , 09:55 — REGNUM В настоящее время в двух самых населенных штатах Австралии вновь наблюдается увеличение количества зараженных коронавирусной инфекцией. За нынешней волной стоит новый подштамм «Омикрона» BA.2, более известный как «Стелс-Омикрон». Об этом 23 марта сообщил телеканал Nine News.

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За минувший день число новых случаев заражения коронавирусом в Новом Южном Уэльсе выросло снова и составило 24 115. Количество госпитализированных с диагнозом COVID-19, находящихся в реанимации, также увеличилось — сейчас интенсивную терапию получают 44 человека.

Та же тенденция наблюдается и в Виктории, где за прошедшие сутки было зарегистрировано 10 471 новых случаев заражения коронавирусом и еще 11 смертей от COVID-19.

22 марта в Новом Южном Уэльсе и Виктории было зарегистрировано 20 960 и 9 594 случая заражения коронавирусом соответственно, что больше, чем 21 марта. Таким образом, темпы распространения коронавируса растут третьи сутки подряд.