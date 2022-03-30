Скопье, , 07:09 — REGNUM В Северной Македонии за сутки в результате обследования 2776 образцов выявили 310 новых случаев заражения коронавирусом. Также в стране зарегистрировали 355 случаев выздоровления. Об этом 29 марта сообщили в министерстве здравоохранения республики.

Македония Rašo

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По последним данным, за сутки в стране скончались четыре пациента с COVID-19, зарегистрированы два произошедших ранее летальных исхода. В министерстве здравоохранения республики уточняют, что с начала пандемии в стране выявили 305 423 случаев заражения коронавирусом, общее число жертв COVID-19 достигло 9214, 294 427 пациентов выздоровели.

Активных случаев заражения в стране насчитывается 1782 — спустя шесть недель непрерывного снижения оно начало медленно, но неуклонно увеличиваться на 20 человек ежедневно.

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