Веллингтон, , 05:45 — REGNUM В Новой Зеландии за прошедшие сутки выявили 15 871 случай заражения коронавирусом SARS-CoV-2, сообщает пресс-служба новозеландского министерства здравоохранения.

Новая Зеландия

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Отмечается, что в стране находятся два крупных очага распространения инфекции — в городах Окленде и Кэнтербери. Там за минувшие сутки выявили свыше 2,5 тыс. инфицированных. При этом случаи заражения коронавирусом фиксируются во всех регионах Новой Зеландии. Также 29 заболевших приехали в страну из-за границы.

В настоящее время в новозеландских больницах лечатся 899 пациентов с коронавирусной инфекцией. Из них 27 находятся в палатах реанимации. Также за 24 марта в Новой Зеландии скончались 13 пациентов с коронавирусной инфекцией. Всего с начала пандемии в стране от осложнений COVID-19 умерли 234 человека.