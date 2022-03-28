Рим, 28 марта 2022, 22:59 — REGNUM Пандемия в Италии еще не закончилась, заявил 28 марта глава национального оперштаба по борьбе с коронавирусом Франко Локателли.
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Ситуация значительно улучшилась, однако следует продолжать соблюдать санитарные меры, отметил он.
31 марта в Италии завершается период введенного двумя годами ранее режима ЧС. Также власти начнут смягчение и отмену большинства ограничений, начиная с масочного режима.