Орел, , 12:44 — REGNUM Шесть медицинских учреждений продолжают принимать пациентов с диагнозом COVID-19, данные на 25 марта привели в пресс-службе правительства региона.

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Как уточнил руководитель департамента здравоохранения Орловской области Станислав Шувалов, в настоящее время прекращена госпитализация ковид-пациентов в Покровскую, Кромскую, Болховскую, Нарышкинскую ЦРБ. 25 марта оттуда будут выписаны последние пациенты, лечившиеся от COVID-19. Также с 1 апреля работу в штатном режиме возобновит хирургический корпус больницы им. Н. А. Семашко.

В режиме коронавирусных стационаров пока продолжат работу Ливенская, Мценская, Плещеевская ЦРБ, отделение в Областной клинической больнице, Городская больница им. С. П. Боткина, Орловский противотуберкулезный диспансер.

На данный момент в регионе развернуто 1396 ковидных коек, занято из них 609. На прошлой неделе было госпитализировано 304 человека. За последние сутки, по данным федерального оперштаба, госпитализированы 47 пациентов, всего зарегистрировано 175 новых случаев заражения.