Симферополь, , 14:25 — REGNUM В Республике Крым 49 пациентов с заражением коронавирусом попали в больницы за минувшие сутки, данные опубликованы 20 марта региональным оперативным штабом. Накануне, 19 марта, сообщалось о госпитализации 56 пациентов с COVID-19.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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Подтверждено на территории Крыма 347 новых случаев заражения коронавирусом — на 48 случаев меньше, чем накануне. Выписаны с выздоровлением за сутки 431 человек. Подтверждена смерть ещё семи пациентов с диагнозом COVID-19.

С начала пандемии в Крыму подтвердилось 174 247 случаев заражения коронавирусом, в больницы попали 57 348 человек. Из общего числа выздоровели 164 860 пациентов, скончались 5 026 крымчан.