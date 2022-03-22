Абакан, , 08:17 — REGNUM Ещё пять пациентов с коронавирусной инфекцией скончались в Хакасии, сообщили ИА REGNUM 22 марта в республиканском правительстве.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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Жертвами COVID-19 стали 92-летняя женщина и четверо мужчин (69 лет, 76 лет, 87 лет, 91 год). С начала 2022 года в Хакасии умер 331 пациент с коронавирусом.

Как сообщало ИА REGNUM, за прошедшие сутки в регионе выявили 48 носителей коронавируса, выздоровели 172 человека.

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