Москва, , 12:03 — REGNUM Выявляемость новых случаев заражения коронавирусом в Москве идёт на спад. Об этом свидетельствует опубликованная 22 марта статистика официального портала о распространении COVID-19 в России, передает корреспондент ИА REGNUM.

Коронавирус Permkrai.ru

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За минувшие сутки на территории столицы было подтверждено 723 случая заражения коронавирусом. Эта цифра на 48 случаев меньше аналогичного показателя 21 марта. Тогда на территории города коронавирус был подтвержден у 771 человека, а днём ранее — у 928 жителей Москвы.

Отметим, что на территории России за минувшие сутки было выявлено 26 394 новых случая заражения коронавирусом.

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