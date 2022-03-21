Джакарта, , 13:52 — REGNUM По данным целевой группы по борьбе с COVID-19, в Индонезии за сутки выявили 4699 случаев заражения коронавирусом, сообщает CNN Indonesia.

Коронавирус

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По состоянию на 21 марта в Индонезии выявлено 5 967 182 носителя коронавируса.

Кроме того, за сутки побороть коронавирус в Индонезии смогли 20 888 жителей страны. Всего коронавирусом в Индонезии переболели 5 609 945 человек.

За сутки эпидемия коронавируса унесла жизни 154 человек. Всего от COVID-19 в Индонезии умерли 153 892 жителя.

Напомним, ограничения по коронавирусу в Индонезии продлили до 28 марта 2022 года.