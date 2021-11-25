Смертность от COVID-19 в России набирает обороты. Рекордное число летальных исходов — 1251 — зафиксировали 18 ноября. Такого не было за всю историю пандемии. Вместе с тем темпы вакцинации оставляют желать лучшего, и уповать на появление коллективного иммунитета для сдерживания коронавируса пока не приходится. Резонансная законодательная инициатива правительства по введению QR-кодов отправлена на рассмотрение в регионы. Но главный врач московской Городской клинической больницы № 71 Александр Мясников прямо говорит, что это именно мера принуждения к вакцинации и создание максимальных неудобств непривитым. Эти неудобства уже повлекли за собой недовольства. Под петициями «против сегрегации населения» собраны десятки тысяч подписей. В местах, где у граждан требуют сертификат, нередко происходят стычки. Но есть и хорошие новости: Институтом молекулярной биологии им. В. А. Энгельгардта РАН разработано лекарство от штаммов «Дельта» и «Гамма» вируса SARS-CoV-2. Вместе с вакцинацией оно должно существенно усилить борьбу с коронавирусом. «Несмотря на принимаемые меры, пандемия далеко не побеждена, вероятны риски распространения новых волн заболевания, и отгородиться от них в отдельно взятой стране не получится никому», — подчеркнул в ходе заседания коллегии Министерства иностранных дел президент России Владимир Путин. Подробности — в трансляции ИА REGNUM. Читайте также: В России разработано лекарство от штаммов COVID-19 «Дельта» и «Гамма»

Pixabay.com Коронавирус

08:07 19.11.2021 Эпидемиологическая ситуация по коронавирусу в Забайкальском крае остается напряжённой. Как сообщает оперативный штаб 19 ноября 2021 года, за последние сутки общее число подтверждённых случаев SARS-CoV-2 увеличилось до 84 227 (+365). Подробности в материале: В Забайкалье скончались сразу 17 пациентов с COVID-19

08:11 19.11.2021 Александр Гинцбург заявил, что купившие поддельные сертификаты о вакцинации люди могут стать источниками новых штаммов.

08:12 19.11.2021 В Минздраве РФ заявили, что лицам моложе 60 лет можно проходить первичную вакцинацию однокомпонентным препаратом «Спутник Лайт».

08:12 19.11.2021 Врач-гематолог Диана Ким рассказала, что даже у перенесших COVID-19 в легкой форме может развиться тромбоз или даже инсульт.

08:12 19.11.2021 Врач-психиатр Виктор Ханыков сообщил, что прививка от COVID-19 может снизить тревожность.

08:12 19.11.2021 Вице-спикер Совфеда Константин Косачев высоко оценил готовность Израиля признать российскую вакцину «Спутник V».

08:13 19.11.2021 Врач-инфекционист Николай Малышев рассказал, что вакцинация «Спутник V» каждые полгода абсолютно безопасна.

08:15 19.11.2021 Уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией в Москве уменьшился вдвое за период, прошедший с окончания нерабочих дней. Об этом заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова сообщила 19 ноября в интервью телеканалу «Россия 24». «С момента окончания нерабочих дней у нас падение заболеваемости, совокупно за этот период, на 50%, госпитализаций — на 45%», — сказала Ракова. Подробности в материале: В Москве заболеваемость COVID-19 упала наполовину после нерабочих дней

08:15 19.11.2021 В Бурятии число жертв коронавируса за весь период пандемии достигло 2104. За минувшие сутки скончались ещё семь пациентов. Читайте также: В Бурятии жертвами COVID-19 стали более 2,1 тыс. человек

08:17 19.11.2021 В Роспотребнадзоре назвали четыре группы болезней, под которые стал маскироваться коронавирус у детей: кишечный грипп, менингоэнцефалиты, системные васкулиты, аппендицит. Цитата «КП».

08:23 19.11.2021 В Республике Алтай за минувшие сутки выявили 49 новых случаев заражения коронавирусом. Наибольший прирост зафиксирован в Горно-Алтайске (13 новых носителей). Об этом: На Алтае выявили 49 новых носителей коронавируса

08:29 19.11.2021 Возможность ограничить проверку QR-кодов, подтверждающих прохождение вакцинации от COVID-19 или факт перенесения нового заболевания, только одним официальным приложением «Госуслуги.Стопкоронавирус» рассматривает Минцифры РФ. Об этом 19 ноября сообщил глава ведомства Максут Шадаев, слова которого приводит радиостанция «Говорит Москва». Об этом: В Минцифры РФ предложили изменить систему проверки QR-кодов

08:30 19.11.2021 В Барнауле возобновил работу волонтерский корпус акции #МыВместе. Волонтеры доставляют товары первой необходимости, продукты и безрецептурные лекарственные препараты в будни с 10 до 14 часов, а также с 15 до 19 часов. Доставка бесплатная, заявитель оплачивает только сумму покупки.

08:40 19.11.2021 Новосибирские рестораторы столкнулись с серьезными проблемами из-за введения системы QR-кодов для посещения заведений общепита. Компании заявили о падении выручки на 50−70% и угрозе массовых увольнений. Сейчас в этой сфере заняты около 40 тыс. жителей региона.

08:41 19.11.2021 В Туве число подтверждённых случаев заражения коронавирусом с начала года достигло 15 181. За минувшие сутки выявлено 70 новых носителей. Об этом: В Туве за сутки коронавирус выявили ещё у 70 человек

08:42 19.11.2021 Партия «Спутника Лайт» в количестве 16 299 доз поступила в Забайкалье и начала появляться в пунктах вакцинации.

08:45 19.11.2021 В Амурской области ревакцинацию от COVID-19 двумя компонентами «Спутник-V» завершили порядка 40% военнослужащих соединений и воинских частей Восточного военного округа (ВВО). Об этом 19 ноября сообщает пресс-служба ВВО на сайте Минобороны РФ. Читайте также: В Амурской области от COVID-19 ревакцинировались 40% военнослужащих ВВО

08:47 19.11.2021 Эпидемиологическая ситуация по коронавирусу в Иркутской области все более ухудшается. По состоянию на 19 ноября число умерших пациентов в Приангарье достигло 6042 человек, причём 30 из них добавили в сводку за последние сутки. Общее число выявленных носителей SARS-CoV-2 составляет уже 132 725 человек (рекордные +598 за сутки). Подробности в материале: Приангарье бьёт рекорды по числу заражённых коронавирусом

08:49 19.11.2021 В Общественной палате Алтайского края 19 ноября проходит круглый стол по обсуждению введения QR-кодов для борьбы с ковидом. На встрече присутствуют региональные депутаты, депутаты Госдумы, юристы, представители предпринимателей, заместитель министерства здравоохранения, заслуженные врачи РФ, общественники.

08:50 19.11.2021 В Татарии от COVID-19 умерли с начала пандемии по состоянию на 19 ноября 1145 человек. Читайте также: В Татарии от COVID-19 скончались ещё семь человек

09:03 19.11.2021 В Удмуртии по состоянию на 19 ноября выявили 377 новых случаев заражения коронавирусом. Накануне было подтверждено 379 положительных тестов на SARS-CoV-2. Общее число подтвержденных в регионе заражений выросло до 71 488 случаев. Читайте также: В Удмуртии выявили 377 новых носителей коронавируса

09:05 19.11.2021 Общее число жертв новой коронавирусной инфекции в Пензенской области по состоянию на 19 ноября достигло 3987 человек. Подробности в материале: В Пензенской области за сутки жертвами COVID-19 стали 18 человек

09:06 19.11.2021 За минувшие сутки в Удмуртии от последствий заражения коронавирусом скончались 13 человек. Накануне было зарегистрировано 11 летальных случаев среди пациентов с коронавирусом. Общее количество летальных случаев среди пациентов как с подтвержденным заражением коронавирусом, так и с подозрением на инфекцию достигло 3122 человек. Об этом: В Удмуртии от COVID-19 за сутки скончались 13 человек

09:09 19.11.2021 В Удмуртии с момента начала вакцинации до 19 ноября прививку от коронавируса сделали 607 416 человек. Второй компонент препарата получил 392 031 житель Удмуртии, завершив процесс вакцинации полностью. Читайте также: Прививку от коронавируса сделали более 607 тыс. жителей Удмуртии

09:11 19.11.2021 В муниципальных образованиях Ульяновской области усилят разъяснительную работу по вакцинации от COVID-19. Подробности в материале: В Ульяновской области привились от ковида более 516 тыс. жителей

09:12 19.11.2021 Ревакцинацию от коронавирусной инфекции прошли 50% жителей Москвы, впервые сделавшие антиковидные прививки более полугода назад. Об этом сообщила вице-мэр столицы Анастасия Ракова в интервью телеканалу «Россия 24». Об этом: В Москве ревакцинацию прошли 50% привитых более полугода назад

09:24 19.11.2021 Владельцы одной из кофеен в столице Бурятии Улан-Удэ официально объявили, что будут обслуживать всех посетителей, вне зависимости от наличия QR-кодов. Об этом они сообщили на своей странице в инстаграм. Читайте также: Кофейня в Улан-Удэ отказалась проверять QR-коды у посетителей

09:33 19.11.2021 Месячник по контролю соблюдения масочного режима в общественном транспорте в Тверской области решено продлить до Нового года, проверки будут проводиться ежедневно. Об этом заявил губернатор Игорь Руденя 18 ноября. Об этом: В Тверской области продлят месячник по контролю за масочным режимом

09:35 19.11.2021 В Саратовской области с начала наблюдения по состоянию на 19 ноября зарегистрировали 113 473 случая заражения коронавирусом, в том числе за сутки — 636. Выздоровел всего 98 181 носитель вируса, из них 486 пациентов — за прошедший день. Читайте подробнее: В Саратовской области за сутки выявили ещё 636 носителей коронавируса

09:41 19.11.2021 Система QR-кодов будет действовать в Белгородской области и после 22 ноября. Это подтвердил губернатор Вячеслав Гладков 19 ноября в ответ на вопрос подписчика на своей странице в социальной сети. Читайте также: Белгородский губернатор подтвердил продление действия системы QR-кодов

09:45 19.11.2021 За прошедшие сутки в Хакасии подтверждено 188 случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщили 19 ноября в региональном правительстве. Об этом: В Хакасии выявили 188 новых носителей коронавируса

09:49 19.11.2021 Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Воронежской области стабилизировалась. Об этом, как сообщили в пресс-службе облправительства, заявил губернатор Александр Гусев 18 ноября на заседании регионального оперативного штаба. Читайте подробнее: Воронежский губернатор заявил о стабилизации ситуации с ковидом

09:57 19.11.2021 В Бурятии число подтверждённых случаев заражения коронавирусом за весь период пандемии достигло 67 204. За прошедшие сутки выявлено 247 новых носителей. Читайте подробнее: В Бурятии число случаев COVID-19 превысило 67 тысяч

09:59 19.11.2021 Медсесетра во время вакцинация от коронавируса [Дарья Драй © ИА REGNUM].

10:05 19.11.2021 Только 50% москвичей, привившихся от COVID более полугода назад, прошли ревакцинацию, заявила заммэра Ракова.

10:07 19.11.2021 677 носителей коронавируса выявили за сутки в Башкирии. Об этом 19 ноября сообщает пресс-служба администрации главы региона. Всего за время пандемии в республике выявили 98 973 случая заражения этой инфекцией. Об этом: В Башкирии за сутки выявили 677 носителей коронавируса

10:07 19.11.2021 Вице-президент «Роснефти» Михаил Леонтьев извинился за свои слова о «баранах-антипрививочниках». В одном из интервью он предложил силой прививать россиян, отказывающихся от вакцинации против COVID-19. «Вы убеждаете баранов пастись самостоятельно. Бараны без пастуха и собаки не пасутся. Государственная власть обязана обеспечить здоровье баранов вне зависимости от их воли и сознания. При этом вот этот бессмысленный локдаун… Не знаю, «Лок» или нет, но дауны точно!» — заявил Леонтьев. Цитата канала «Говорит Москва».

10:08 19.11.2021 Российские банки отказали бизнесу в «антикризисных» кредитах. Об этом сообщили журналистам владельцы ресторанов, салонов красоты и культурно-развлекательных организаций. По их словам, финансовые структуры требуют прибыли не ниже, чем в 2019 году. С отказами в предоставлении льготной ссуды под 3% годовых столкнулся общепит: сеть «Теремок», компания «Росинтер», сети «Раковая» и Delmar Family. Цитата канала «Говорит Москва».

10:09 19.11.2021 В Петербурге установлен новый рекорд по суточной вакцинации от коронавируса. За 17 ноября центры вакцинации в общей сложности посетили 35 913 жителей Петербурга. Читайте также: В Петербурге поставлен очередной рекорд по суточной вакцинации

10:09 19.11.2021 Иностранные вакцины, если их разрешат в России, практически не будут востребованы. Об этом основатель и генеральный директор научного центра молекулярно-генетических исследований ДНКОМ Андрей Исаев заявил 19 ноября ТАСС. По его словам, такие вакцины дорого стоят, транспортировать их в Россию сложно. Потенциальные потребители этих препаратов — некоторые обеспеченные люди из городов с миллионным населением. «С точки зрения популяции их число будет настолько мизерно, что глобальной роли не сыграет», — отметил эксперт. Читайте подробнее: Значение иностранных вакцин для России будет мизерным — эксперт

10:10 19.11.2021 В Воронежской области снизилось число пациентов с коронавирусом на кислородной поддержке. Об этом заявил 18 ноября на заседании оперштаба первый заместитель руководителя департамента здравоохранения области Олег Минаков. Читайте подробнее: В Воронежской области снизилось число пациентов на кислородной поддержке

10:11 19.11.2021 В Челябинской области 18 ноября выявили 606 заразившихся коронавирусом. Об этом сообщает оперштаб. Об этом: В Челябинской области выявили ещё 606 носителей коронавируса

10:17 19.11.2021 По данным Роспотребнадзора, на 19 ноября в России проведено свыше 219,4 млн лабораторных исследований на наличие нового коронавируса. За последние сутки проведено 598 тысяч тестов на коронавирус. Под медицинским наблюдением в целом по России остаются 1 905 409 человек.

10:18 19.11.2021 В Республике Крым подтверждено 884 новых случая заражения коронавирусом, сообщили в региональном оперативном штабе 19 ноября. Сутками ранее, 18 ноября, сообщалось о 878 новых ковид-пациентах. Читайте также: В Крыму за сутки выявлены 884 носителя коронавируса

10:18 19.11.2021 Симптомы заражения коронавирусной инфекцией в Забайкалье всё меньше отличаются от симптомов ОРВИ, сообщила 19 ноября во время пресс-конференции и.о. министра здравоохранения края Оксана Немакина. Она подчеркнула, что лечение при COVID-19 и ОРВИ, назначаемое пациентам, существенно отличается.

10:19 19.11.2021 В Кемеровской области, по данным на сегодня, 19 ноября, за прошедшие стуки было выявлено 393 случая заражения коронавирусной инфекцией. Днём ранее — 387 случаев. Читайте подробнее: За сутки в Кузбассе выявили 393 новых носителя коронавируса

10:19 19.11.2021 В Находке Приморского края отстранены от работы восемь сотрудников службы скорой помощи. Медработники отказались пройти вакцинацию от COVID-19. Об этом: В городе Приморья отказались привиться от COVID-19 восемь работников скорых

10:20 19.11.2021 В Челябинской области к утру 19 ноября насчитывается 18 285 больных COVID-19. Об этом сообщает оперштаб. Читайте также: В Челябинской области снижается число больных COVID-19

10:21 19.11.2021 Очередь на вакцинацию против коронавируса в Новосибирской области. zdrav.nso.ru.

10:21 19.11.2021 Ещё 12 пациентов с подтверждённым диагнозом COVID-19 скончались в Хакасии. Об этом сообщили 19 ноября в правительстве республики. Подробности в материале: В Хакасии скончались ещё 12 ковид-пациентов

10:24 19.11.2021 В Кемеровской области медицинскую помощь получают 3283 пациента с диагнозом COVID-19. Об этом сегодня, 19 ноября, сообщил оперативный штаб региона. Читайте также: В больницах и на карантине из-за COVID-19 находятся 17,3 тыс. кузбассовцев

10:27 19.11.2021 Глава Бурятии Алексей Цыденов прокомментировал отказ одной из кофеен Улан-Удэ проверять у посетителей QR-коды. Соответствующее объявление ранее появилось на странице заведения в инстаграм. Читайте также: Выступившей против QR-кодов улан-удэнской кофейне пригрозили закрытием

10:28 19.11.2021 В Забайкальском крае, где проживает более одного миллиона человек, по состоянию на 19 ноября 2021 полностью вакцинированы от коронавируса 397 354 человека (+581). Об этом: В Забайкалье за сутки от COVID-19 привиты почти шесть тысяч человек

10:29 19.11.2021 В Хакасии сокращают коечный фонд для пациентов с коронавирусом. Об этом сообщили 19 ноября в республиканском правительстве. Читайте подробнее: Коечный фонд для пациентов с COVID-19 сокращают в Хакасии

10:31 19.11.2021 22 ноября с 05:00 в общественном транспорте Набережных Челнов начнется проверка QR-кодов у пассажиров. На линии движения автобусов и электрического транспорта выйдут контрольно-ревизионные службы. В состав мобильных проверяющих бригад войдут сотрудники от перевозчиков «Электротранспорт» и «Пассажирские перевозки», а также сотрудники полиции. Гаджеты для верификации кодов выданы республикой в рамках поддержки Набережных Челнов. «Вход и проезд в общественном транспорте пассажиров старше 18 лет без QR-кодов будет запрещен.

10:33 19.11.2021 В ряде субъектов России введена новая мера предупреждения распространения коронавирусной инфекции. Обязательную вакцинацию от COVID-19 должны пройти студенты старше 18 лет в 16 регионах страны. В их число входят две республики на Северном Кавказе и Юге России — Дагестан и Адыгея, пишет РИА Новости. Подробности в материале: В Дагестане и Адыгее ввели обязательную вакцинацию для студентов

10:48 19.11.2021 В Москве госпитализируют от 25 до 30 детей в день с коронавирусом из-за того, что нынешний штамм более агрессивный, сообщила заммэра Ракова.

10:49 19.11.2021 В Брянской области 19 ноября выявлено 453 новых носителя коронавируса — на 17 меньше, чем за предыдущие сутки. Лаборатории проверили 5983 теста. Выписаны после лечения ещё 397 пациентов, в летальной статистике 13 новых записей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном оперативном штабе. Читайте также: В Брянской области снижается уровень заболеваемости COVID-19

10:50 19.11.2021 Согласно опросу ВЦИОМ, большинство жителей России (65%) считают, что, даже сделав прививку, можно заразиться коронавирусом. Читайте также: Две трети жителей РФ боятся заболеть COVID-19, даже сделав прививку

10:50 19.11.2021 В компанию к двум китайским фармацевтическим фирмам, которым ранее одобрили клинические испытания вакцин, влилась и американская Pfizer: она будет тестировать на россиянах своё экспериментальное лекарства от COVID-19. Это тот самый Pfizer, который, готовя к выпуску на рынок сердечное лекарство, сейчас зарабатывает на его «побочке» (препарат известен в РФ под наименованием «Виагра»). Это тот самый Pfizer, председатель правления и гендиректор которого Альберт Бурла не смог попасть в Израиль из-за отсутствия у него прививки от коронавируса, при том, что его фирма — разработчик одноимённой вакцины, чьей эффективностью хвастается сам производитель. Бурла в видеоинтервью на вопрос о том, привит ли он сам от ковида, на чистом глазу заявил, что он ещё молодой (ему всего-то 59 лет), да и на передовой не работает, мол, зачем ему вакцинироваться. У Pfizer на сегодня ведутся как минимум три клинических исследования в РФ, связанные с ковидом, и эксперты считают, что это всего лишь обкатка технологии оформления разрешительных документов, а далее можно ожидать на российский рынок выхода вакцины Pfizer. Анализируя этого представителя зарубежной фармы, ИА REGNUM выяснило, что он давно и прочно не только обосновался в России через свою как бы российскую «дочку» (директор — иностранец, владельцы — офшоры), но и успешно осваивает бюджетные деньги. Подробнее — в материале. Читайте подробнее: Россию ждёт новое испытание — Pfizer. Тестировать лекарства будут на нас

10:52 19.11.2021 Клинические исследования вакцины «Спутник М» показывают ее безопасность, препарат получили уже 400 подростков — заммэра Москвы Ракова.

10:52 19.11.2021 Вакцина от коронавируса Pfizer U.S. Secretary of Defense.

10:56 19.11.2021 Студенты старше 18 лет обязаны привиться от коронавируса уже в 17 регионах России. Так, соответствующее постановление выпустило 19 ноября управление Роспотребнадзора по Хабаровскому краю. Пройти вакцинацию от COVID-19 необходимо «лицам старше 18 лет, обучающимся в средних профессиональных образовательных организациях, организациях высшего образования», указано в документе. Требование распространяется и на тех, кто проходит практику вне учебного заведения, учится заочно и по вечерам. Читайте подробнее: Обязательная вакцинация для студентов введена в 17 регионах России

10:59 19.11.2021 Для студентов, работников предприятий, вахтовиков и пожилых людей в Хабаровском крае вводится обязательная вакцинация от коронавируса. Соответствующее постановление выпустило 19 ноября управление Роспотребнадзора по региону. Подробности в материале: В Хабаровском крае студентов принуждают привиться от COVID-19

11:00 19.11.2021 Заболеваемость коронавирусной инфекцией в Москве выросла с появлением штамма «Дельта», сообщила вице-мэр столицы Анастасия Ракова в эфире телеканала «Россия 24». «При «Дельта"-штамме дети болеют гораздо серьёзнее и чаще. Количество заболевших детей существенно возросло. В пике в октябре мы заходили — больше тысячи детей заболевали ежедневно», — сказала Ракова. Читайте подробнее: Ракова: в Москве ежедневно госпитализируют с ковидом до 30 детей

11:07 19.11.2021 Четыре ребёнка, заболевшие коронавирусной инфекцией, находятся на ИВЛ в московских больницах. Об этом сообщила вице-мэр столицы Анастасия Ракова в эфире телеканала «Россия 24». «На сегодняшний день у нас находятся в больницах с ковидом 150 детей. Из них 91 ребёнок — это ребёнок, у которого есть пневмония, и четверо детей находятся на ИВЛ», — сказала она. Подробности в материале: В Москве четыре заболевших COVID-19 ребёнка находятся на ИВЛ

11:09 19.11.2021 85% смертей от коронавируса в Москве приходится на жителей старше 60 лет, при этом более 90% госпитализируемых старше 60 не привиты, рассказала вице-мэр Ракова.

11:11 19.11.2021 Решение о закрытии центра осмотра и медпомощи воронежцам с ковидом и подозрением на него на территории детско-юношеской спортивной школы олимпийского резерва №33 в Коминтерновском районе Воронежа приняли власти. Центр прекращает работу с 20 ноября, сообщили в департаменте здравоохранения региона. Читайте также: В Воронеже закрывают центр первичного осмотра ковид-пациентов

11:13 19.11.2021 Жителям Забайкалья, у которых тест на COVID-19 оказался положительным, нельзя самостоятельно приходить в поликлинику к врачу, а стоит дождаться мобильной бригады дома.

11:13 19.11.2021 AstraZeneca планирует подать заявку в Минздрав России на регистрацию своей вакцины от коронавируса в РФ.

11:16 19.11.2021 На 19 ноября в России выявлено 37 156 новых случаев коронавируса в 85 регионах. 6,5% заразившихся не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 1254 летальных исхода. За сутки в России полностью выздоровели 36 004 человека. 🔸Москва — 3371 🔸Санкт-Петербург — 2714 🔸Московская область — 1777 🔸Самарская область — 1764 🔸Краснодарский край — 903 🔸Республика Крым — 884 🔸Нижегородская область — 784 🔸Воронежская область — 748 🔸Свердловская область — 743 🔸Красноярский край — 707 🔸Пермский край — 697 🔸Республика Башкортостан — 677 🔸Ростовская область — 650 🔸Саратовская область — 636 🔸Челябинская область — 601 🔸Иркутская область — 594 🔸Омская область — 593 🔸Смоленская область — 577 🔸Хабаровский край — 570 🔸Алтайский край — 530 🔸Ставропольский край — 520 🔸Ульяновская область — 500 🔸Волгоградская область — 461 🔸Брянская область — 453 🔸Архангельская область — 442 🔸Ленинградская область — 428 🔸Приморский край — 416 🔸Вологодская область — 410 🔸Липецкая область — 406 🔸Новосибирская область — 400 🔸Пензенская область — 396 🔸Тверская область — 389 🔸Оренбургская область — 387 🔸Кемеровская область — 387 🔸Калининградская область — 384 🔸Удмуртская Республика — 379 🔸Забайкальский край — 368 🔸Республика Коми — 365 🔸Курская область — 346 🔸Белгородская область — 343 🔸Орловская область — 339 🔸Севастополь — 337 🔸Тюменская область — 334 🔸Новгородская область — 331 🔸Владимирская область — 320 🔸Республика Карелия — 295 🔸Томская область — 292 🔸Ярославская область — 285 🔸Псковская область — 284 🔸Республика Саха (Якутия) — 281 🔸Республика Татарстан — 267 🔸Кировская область — 266 🔸Тульская область — 263 🔸Рязанская область — 260 🔸Астраханская область — 259 🔸Ханты-Мансийский автономный округ — 254 🔸Мурманская область — 251 🔸Республика Бурятия — 245 🔸Амурская область — 229 🔸Ивановская область — 225 🔸Курганская область — 214 🔸Тамбовская область — 214 🔸Калужская область — 213 🔸Костромская область — 199 🔸Республика Дагестан — 189 🔸Республика Хакасия — 188 🔸Республика Чувашия — 169 🔸Республика Мордовия — 164 🔸Ямало-Ненецкий автономный округ — 141 🔸Республика Марий Эл — 127 🔸Кабардино-Балкарская Республика — 127 🔸Чеченская Республика — 110 🔸Республика Северная Осетия — Алания — 99 🔸Республика Адыгея — 97 🔸Сахалинская область — 93 🔸Карачаево-Черкесская Республика — 87 🔸Республика Ингушетия — 84 🔸Республика Тыва — 69 🔸Республика Алтай — 56 🔸Камчатский край — 45 🔸Еврейская автономная область — 44 🔸Магаданская область — 38 🔸Республика Калмыкия — 34 🔸Чукотский автономный округ — 21 🔸Ненецкий автономный округ — 17 Всего на сегодняшний день в России выявлено 9 257 068 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 261 589 летальных исходов, выздоровели 7 956 254 человека.

11:16 19.11.2021 В Москве проходит третья фаза испытаний вакцины от коронавирусной инфекции для подростков. Об этом сообщила вице-мэр столицы Анастасия Ракова в эфире телеканала Россия 24». Читайте также: Ракова: вакцина для подростков признана безопасной и эффективной

11:18 19.11.2021 В России на 19 ноября зафиксирован новый суточный рекорд смертности от COVID-19: 1 254 летальных исхода. Такого не было за всю историю пандемии.

11:21 19.11.2021 Михаил Мишустин выступил на заседании Евразийского межправительственного совета: [[[video-0]]] «Для победы над вирусом нужно выработать полноценный коллективный иммунитет. Для этого мы наращиваем темпы вакцинации. Российские препараты доказали высокую надежность, организованы их поставки в государства союза», — отметил Мишустин.

11:24 19.11.2021 В России установлен новый максимум суточной смертности от коронавирусной инфекции. Это следует из свежей статистики федерального оперативного штаба, опубликованной 19 ноября. Читайте подробнее: Смертность от COVID-19 в РФ обновила максимум третий день подряд

11:25 19.11.2021 В Татарии за 2021 год от коронавируса скончались 6 беременных женщин и 17 медработников, заявил замглавы минздрава региона Владимир Жаворонков.

11:26 19.11.2021 В Москве на 19 ноября 2021 года выявлен 3371 новый случай заражения коронавирусом. За сутки госпитализировано 924 человека, скончались 95 пациентов. На ИВЛ находятся 686 человек. В городе выздоровели ещё 6562 пациента после прохождения лечения от коронавируса. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 1 716 433.

11:26 19.11.2021 За минувшие сутки в Петербурге лабораторно подтвердили 2714 новых случаев инфицирования коронавирусом SARS-CoV-2, сообщили 19 ноября в федеральном оперштабе. Это на 69 случаев больше, чем сутками ранее. Подробности в материале: В Петербурге подросло число новых случаев коронавируса

11:32 19.11.2021 Число выявленных случаев заражения коронавирусом в России выросло за последние сутки на 37 156. Об этом 19 ноября сообщили в федеральном штабе по борьбе с заболеваемостью COVID-19. Об этом: В России за сутки выявили 37156 заражений коронавирусом

11:35 19.11.2021 В Краснодарском крае уже несколько дней подряд фиксируется прирост суточной заболеваемости ковидом — по данным на 19 ноября, в регионе выявлены рекордные 903 новых случая. Данные опубликованы региональным оперативным штабом. Для сравнения: накануне, 18 ноября, сообщалось о 819 новых носителях инфекции, неделю назад, 12 ноября, — только 350 случаев. Читайте также: На Кубани за сутки COVID-19 подтвердили у 903 пациентов

11:40 19.11.2021 История с сокращением четверых высококлассных хирургов Алтайского краевого онкологического диспансера и оптимизацией двух отделений стационара не оставила равнодушными многих. А после того как в редакцию ИА REGNUM обратилась онколог — бывшая жительница Алтайского края Ирина Скворцова, появился ещё один важный повод для публикации. Беда, коль (по Крылову) «пироги начнет печи сапожник, а сапоги тачать пирожник». Но еще страшнее, когда то же самое происходит во врачебной среде. Узнав, что трое хирургов согласились стать химиотерапевтами и радиологами, а четвёртому предложили занять должность заведующего отделением телемедицины, Скворцова поставила вопрос о правах пациентов и вероятной взаимосвязи между высокой смертностью от коронавируса в регионе и неподготовленностью медперсонала. Читайте подробнее: О пирожниках и сапожниках: на Алтае хирургов отправили в лекари

11:40 19.11.2021 На Ставрополье лечатся в ковидных госпиталях в настоящее время 4413 человек. Занятость коечного фонда составляет более 85%. Об этом сообщил 19 ноября губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров. Подробности в материале: На Ставрополье госпитализированы в ковидные госпитали 4413 человек

11:41 19.11.2021 В Ленинградской области за минувшие сутки выявили 428 новых носителей коронавируса SARS-CoV-2, что на девять человек меньше, чем днем ранее. Подробности в материале: В Ленобласти за сутки выявили 428 новых носителей коронавируса

11:41 19.11.2021 Оперативная обстановка с распространением коронавируса в Алтайском крае продолжает все более ухудшаться. По данным оперативного штаба на 19 ноября 2021 года, общее число жертв SARS-CoV-2 уже достигло 6848 человек, причём 33 из них внесены в сводку за минувшие сутки. Это один из самых высоких показателей и свидетельство стремительно растущих показателей смертности. Читайте также: В Алтайском крае стремительно растёт смертность от COVID-19

11:41 19.11.2021 За последние сутки в Москве выявили 3371 случай заражения коронавирусом, сообщили 19 ноября в столичном оперштабе. Суточный прирост снизился по сравнению с предыдущим днём. 18 ноября в Москве выявили коронавирус у 4062 человек. Всего в городе с начала пандемии, согласно данным оперативного штаба, заражение коронавирусом подтвердилось у 1 911 956 человек. Подробности в материале: В Москве уменьшился суточный прирост заражений коронавирусом

11:42 19.11.2021 В Бурятии все мобильные пункты вакцинации от коронавируса будут работать в выходные дни. Об этом распорядился глава региона Алексей Цыденов. Подробности в материале: Мобильные пункты вакцинации в Бурятии будут работать в выходные

11:43 19.11.2021 В Татарии с начала наблюдения по состоянию на 19 ноября зарегистрировано 35 266 случаев инфицирования коронавирусом, в том числе за прошедшие сутки — 267. Выздоровели всего 27 958 ковид-пациентов, скончались 1145 носителей вируса. За сутки выписали по выздоровлении 360 пациентов, количество летальных исходов возросло на семь. Читайте подробнее: В Татарии за сутки выявили 267 носителей коронавируса

11:45 19.11.2021 В Алтайском крае по состоянию на 19 ноября прививки от коронавируса получили 946 968 человек из более двух миллионов жителей. За минувшие сутки прирост вакцинированных составил 9347 человек. Читайте также: В Алтайском крае за сутки от COVID-19 привиты менее 10 тысяч человек

11:47 19.11.2021 В Воронежской области подтверждено 748 новых случаев заражения коронавирусом, сообщили в региональном оперативном штабе 19 ноября. Сутками ранее в регионе было зарегистрировано 746 новых случаев. Читайте подробнее: В Воронежской области за сутки выявили 748 носителей коронавируса

11:48 19.11.2021 QR-код. Дарья Драй © ИА REGNUM.

11:48 19.11.2021 В Пермском крае выявили 697 новых заражений коронавирусом. Суточный показатель второй день подряд держится на одном уровне. Об этом 19 ноября сообщает оперштаб по борьбе с COVID-19. С начала пандемии в регионе зафиксировано 133 144 носителя коронавируса. Выздоровели 112 485 пермяков. На сегодняшний день в больницах находятся 3752 пациента, у которых диагностирован COVID-19. Состояние 397 человек оценивается как тяжелое. Второй день подряд в Прикамье фиксируют максимальную суточную смертность от коронавирусной инфекции. За последние сутки скончались 43 пермяка, как и днем ранее. Общее число жертв заболевания достигло 6533. Читайте подробнее: Число выявленных в Прикамье заражений коронавирусом превысило 133 тысячи

11:50 19.11.2021 За минувшие сутки от коронавирусной инфекции в Москве скончались 95 человек, сообщили 19 ноября в оперативном штабе столицы. Читайте подробнее: В Москве умерли от COVID-19 ещё 95 человек

11:52 19.11.2021 ТОП-10 регионов России по приросту числа заражённых на 19 ноября 2021 года. Первая цифра — количество зараженных за сутки, вторая — общее количество зараженных в регионе ❗️В скобках указан коллективный иммунитет в регионе ☑️Москва +3 371/1 911 956 (65,5%) ☑️Санкт-Петербург +2 714/766 000 (65,3%) ☑️Московская область +1 777/568 616 (68,4%) ☑️Самарская область +1 764/165 751 (51%) ☑️Краснодарский край +903/89 837 (42,7%) ☑️Крым +884/112 132 (46,4%) ☑️Нижегородская область +784/206 182 (48,5%) ☑️Воронежская область +748/169 030 (44,9%) ☑️Свердловская область +743/171 242 (43,7%) ☑️Красноярский край +707/144 861 (46,5%) Цитата канала Gubery.

11:53 19.11.2021 Реанимационные палаты для больных COVID-19 в переоборудованном роддоме. Александр Погожев © ИА REGNUM.

11:53 19.11.2021 ТОП-10 регионов России по максимальному количеству смертей от коронавируса на 19 ноября 2021 года. (формируется по абсолютным значениям смертей) Именно в таком порядке идут цифры: умерли за сутки/количество смертей с начала пандемии ☑️Москва +95/33 162 ☑️Санкт-Петербург +77/25 427 ☑️Краснодарский край +69/8 318 ☑️Московская область +58/9 808 ☑️Пермский край +43/6 533 ☑️Ставропольский край +42/4 814 ☑️Нижегородская область +41/8 463 ☑️Ростовская область +36/8 314 ☑️Волгоградская область +35/4 179 ☑️Свердловская область +34/8 056 Цитата канала Gubery.

11:54 19.11.2021 Введение системы QR-кодов на фоне ухудшения ситуации с заболеваемостью квидом стало экстренной, но необходимой мерой. Такое мнение высказал заместитель председателя правительства Ленинградской области по социальным вопросам Николай Емельянов. Читайте подробнее: Введение системы QR-кодов стало экстренной мерой — власти Ленобласти

11:54 19.11.2021 По состоянию на 19 ноября в Пензенской области первым компонентом антиковидных вакцин привито 705 294 человека, в том числе повторную вакцинацию прошел 61 091 человек. Завершили курс иммунизации 577 923 жителя региона. Читайте также: В Пензенскую область поступила партия вакцины «ЭпиВакКорона»

11:57 19.11.2021 В Югре за сутки выявлено 254 новых случая заражения коронавирусом. Значительная часть из них зафиксирована в Нижневартовске (53 случая), сообщает 19 ноября региональный оперативный штаб. Днём ранее суточный прирост заражений коронавирусом в регионе составлял 251 случай. Об этом: В Югре за сутки коронавирус унёс жизни ещё 11 человек

12:02 19.11.2021 Ещё 650 жителей Ростовской области получили положительный результат теста на коронавирус. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском правительстве 19 ноября. Это на семь случаев заражения больше, чем днём ранее. Читайте подробнее: В Ростовской области за сутки выявили 650 новых носителей коронавируса

12:04 19.11.2021 Решение о продлении действия системы QR-кодов в сфере услуг принято 19 ноября на заседании координационного совета Белгородской области. Ограничения вводятся на две недели, сообщили ИА REGNUM в оперативном штабе региона. Читайте подробнее: Действие системы QR-кодов в Белгородской области продлили на две недели

12:09 19.11.2021 В Ростовской области за истекшие сутки зарегистрировано 36 летальных исходов среди пациентов с COVID-19, сообщили ИА REGNUM в донском правительстве 19 ноября. Об этом: В Ростовской области от COVID-19 скончались ещё 36 человек

12:13 19.11.2021 В Оренбургской области за день выявили 387 заражений коронавирусом, что на три меньше предыдущего суточного показателя, сообщает 19 ноября оперштаб по борьбе с COVID-19. С конца марта 2020 года общее число выявленных заражений в регионе составило 96 997. Оправились от болезни 81 826 человек. Жертвами коронавирусной инфекции в Оренбуржье стали 2974 человека. За последние сутки скончались 20 оренбуржцев. Стоит отметить, с 17 ноября наметилась тенденция роста суточной смертности. Читайте также: В Оренбуржье от COVID-19 скончались ещё 20 человек

12:13 19.11.2021 Снижение заболеваемости COVID-19 в Москве у людей пожилого возраста происходит меньшими темпами, чем у других групп населения. Об этом сообщила вице-мэр столицы Анастасия Ракова в эфире телеканала «Россия 24». По словам вице-мэра, в структуре заболевших доля людей пожилого возраста возросла до 28%. Читайте подробнее: Власти Москвы обеспокоены новой структурой заболеваемости COVID-19

12:13 19.11.2021 За прошедшие сутки в Красноярском крае подтверждено 707 случаев заражения коронавирусом, за весь период пандемии — 144 861. Об этом сообщили 19 ноября в краевом управлении Роспотребнадзора. Подробности в материале: В Красноярском крае за сутки выявили 707 носителей коронавируса

12:14 19.11.2021 В ближайшее время в России может наблюдаться сокращение дистанционного формата образования в вузах и увеличение доли очного формата занятий. Об этом в ходе общения с педагогами вузов заявил глава Минобрнауки РФ Валерий Фальков. «Полный переход на «дистант» нам точно не грозит, и я думаю, сейчас произойдет, наоборот, обратная реакция — как только санитарные ограничения нам позволят, мы полностью вернемся в университеты», — сказал Фальков. Читайте подробнее: В Минобрнауки опровергли возможность полного перехода на «дистант»

12:14 19.11.2021 Заявку на одобрение в России своей вакцины от COVID-19 планирует подать иностранная компания AstraZeneca. Об этом заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев, сообщает 19 ноября «Коммерсантъ». Читайте подробнее: AstraZeneca намерена просить об одобрении своей вакцины в РФ

12:14 19.11.2021 Ещё более восьми тысяч жителей Ростовской области привились от COVID-19, сообщили ИА REGNUM в донском правительстве 19 ноября. Подробности в материале: В Ростовской области привились от COVID-19 ещё 8,4 тыс. человек

12:16 19.11.2021 В Благовещенске на прошлой неделе выявили почти на 9% меньше новых случаев коронавируса. К падению уровня заболеваемости привели установленные в регионе ограничения, считают в региональном управлении Роспотребнадзора. Читайте подробнее: В столице Приамурья снижается уровень заболеваемости COVID-19

12:17 19.11.2021 В Ростовской области снижается число госпитализаций с COVID-19 и растёт количество амбулаторных пациентов. Это следует из данных, опубликованных на сайте донского правительства 19 ноября, передаёт ИА REGNUM. Читайте подробнее: В Ростовской области растёт число амбулаторных пациентов с коронавирусом

12:19 19.11.2021 С начала 2021 года в Татарии от последствий заражения коронавирусом скончались 17 медиков и шесть беременных женщин. Об этом 19 ноября заявил заместитель министра здравоохранения РТ Владимир Жаворонков. Об этом: В Татарии от COVID-19 умерли 17 медработников и шесть беременных женщин

12:20 19.11.2021 За прошедшие сутки в Красноярском крае скончались 29 пациентов с коронавирусом. Об этом 19 ноября сообщили в федеральном оперштабе по борьбе с COVID-19. Подробности в материале: В Красноярском крае жертвами COVID-19 стали ещё 29 человек

12:23 19.11.2021 В Ленинградской области из-за неблагополучной эпидемиологической ситуации не будет организовано масштабное празднование Нового года. Читайте также: Ленобласть из-за пандемии не будет масштабно праздновать Новый год

12:25 19.11.2021 В Пензенской области за сутки выявили 396 новых носителей коронавируса, выздоровели 232 человека. За все время наблюдения в регионе зарегистрировали 87 593 случая заражения, выздоровели 60 386 ковид-пациентов. От COVID-19 скончались 3987 пензенцев, из них 18 — за прошедший день. Читайте также: В Пензенской области за сутки заразились коронавирусом 396 человек

12:26 19.11.2021 На Ямале за сутки выявлен 141 новый случай заражения коронавирусом. При этом 15 из них зафиксировано среди вахтовых рабочих из других регионов, сообщает 19 ноября региональный оперштаб. Днём ранее суточный прирост заражений в ЯНАО составлял 143 случая. Читайте также: На Ямале с начала пандемии выявлено почти 57 тысяч носителей коронавируса

12:28 19.11.2021 В Дагестане вновь обновлен максимум по числу заболевших коронавирусом за сутки. За прошедший день было подтверждено 189 тестов на COVID-19, сообщили 19 ноября в федеральном оперативном штабе. Подробности в материале: В Дагестане вновь обновлен рекорд по числу заболевших COVID-19

12:29 19.11.2021 В Ставропольском крае за прошедший день подтверждены положительные результаты тестов на COVID-19 у 520 человек. Днем ранее было выявлено на два заболевших больше. Выздоровели за эти же сутки 489 человек, сообщили 19 ноября в федеральном оперативном штабе. Об этом: На Ставрополье у 520 человек за сутки подтвердился диагноз COVID-19

12:34 19.11.2021 В Саратовской области общее число жертв коронавирусной инфекции с начала пандемии по состоянию на 19 ноября достигло 4360 человек. За сутки от COVID-19 скончались 12 мужчин и 13 женщин в возрасте от 42 до 92 лет. Подробности в материале: В Саратовской области за сутки скончались 25 ковид-пациентов

12:40 19.11.2021 В Калужской области положительные результаты тестов на коронавирус подтверждены у 213 человек за последние сутки, сообщает федеральный штаб 19 ноября. Днём ранее, 18 ноября, в регионе было зарегистрировано 211 случаев. С начала пандемии в Калужской области положительный результат теста на коронавирус подтвержден у 56 891 человека. Читайте подробнее: В Калужской области за сутки выявлены 213 носителей коронавируса

12:44 19.11.2021 Количество коек в ковидных госпиталях Камчатки при необходимости могут увеличить в течение недели. Регион готов к росту количества коронавирусных больных, стационары обеспечены кислородом, медикаментами и медоборудованием. Подробности в материале: Камчатка готова к росту количества пациентов с COVID-19

12:45 19.11.2021 Существенный вклад в защиту здоровья детей сделает регистрация отечественной детской вакцины от COVID-19. Об этом 19 ноября заявил заместитель министра здравоохранения РФ Олег Салагай на III Всероссийской конференции «Десятилетие детства: первоочередные задачи и результаты, вызовы, перспективы». Об этом: Регистрация вакцины от COVID-19 для детей защитит их здоровье — Минздрав РФ

12:46 19.11.2021 В Тюменской области за сутки выявлено 334 случая заражения коронавирусом. Об этом 19 ноября сообщает региональный оперативный штаб. Днём ранее в регионе суточный прирост заражений коронавирусом составил 335 случаев. Об этом: Коронавирусом за сутки заразились ещё 334 жителя Тюменской области

12:49 19.11.2021 Выявляемость новых случаев заражения коронавирусом в Подмосковье вновь начала расти. Об этом свидетельствует опубликованная 19 ноября статистика оперативного штаба по борьбе с распространением COVID-19, передает корреспондент ИА REGNUM. За минувшие сутки на территории региона было подтверждено 1777 случаев заражения коронавирусом. Эта цифра на 370 случаев больше аналогичного показателя 18 ноября. Тогда на территории региона коронавирус был подтвержден у 1407 человек, а днем ранее — у 1691 жителя Подмосковья. Об этом: В Подмосковье вновь растет заболеваемость COVID-19

12:49 19.11.2021 Россия прошла пик по коронавирусу, но заболеваемость останется на высоком уровне, пока не улучшатся результаты вакцинации — РИА Новости со ссылкой на вирусолога Альтштейна.

12:51 19.11.2021 В Краснодарском крае действие ограничений продлено до 2022 года. Губернатор Вениамин Кондратьев сообщает: «С учётом ухудшения эпидситуации приняли решение, с 22 ноября по 18 января 2022 года посещение торгово-развлекательных комплексов на территории всего края возможно только при предъявлении QR-кода о вакцинации, перенесённом заболевании или справке о медотводе. Такие же требования сохраняются для посещения мест общественного питания».

12:51 19.11.2021 Проверка QR-кода на входе в театр. Дарья Драй © ИА REGNUM.

12:52 19.11.2021 Заместитель мэра Москвы Анастасия Ракова: «Прошло 10 дней с момента окончания нерабочих дней, у нас падение заболеваемости совокупно за этот период на 50%, госпитализаций — на 45% <…> Столь позитивный эффект нерабочих дней — это в первую очередь заслуга москвичей и московских бизнесменов, которые очень ответственно отнеслись к новым правилам».

12:56 19.11.2021 В Чувашии выросло суточное число летальных исходов от ковида и при этом снизилось количество вновь выявленных случаев заражения коронавирусом. Подробности в материале: Ещё 19 жителей Чувашии умерли от ковида

12:59 19.11.2021 За прошедшие сутки в Омской области выявлено 593 носителя коронавируса, в том числе 485 человек лечатся амбулаторно. Об этом сообщили 19 ноября в областном минздраве. Читайте также: В Омской области скончались ещё 12 пациентов с коронавирусом

12:59 19.11.2021 За минувшие сутки число жертв COVID-19 в Подмосковье увеличилось на 58 человек. Такие данные следуют из статистики, приведенной 19 ноября Московским областным штабом по борьбе с распространением коронавируса, передаёт корреспондент ИА REGNUM. Максимальное число жертв инфекции на территории региона было зафиксировано 9, 15 и 18 ноября. В эти дни число смертей пациентов с коронавирусом составило 62 человека. Подробности в материале: Еще 58 человек стали жертвами COVID-19 в Подмосковье

12:59 19.11.2021 Ограничения на посещение торгово-развлекательных комплексов на территории всего Краснодарского края вводятся с 22 ноября и будут действовать до 18 января 2022 года. Об этом сообщил 19 ноября в соцсетях губернатор Краснодарского края Вениамин Кондатьев. Читайте подробнее: На Кубани ТЦ закрыли для невакцинированных из-за взрывного роста COVID-19

13:01 19.11.2021 На юге Архангельской области зафиксировали рост заболевания ковидом среди подростков, есть случаи с поражением лёгких. Об этом: Архангельский врач: «В эту волну болеет много подростков»

13:01 19.11.2021 В Кабардино-Балкарии в ковидных госпиталях проходят лечение 1290 человек. Из них в тяжелом состоянии в отделениях реанимации находится 151 пациент. Такие данные привел 19 ноября региональный минздрав. Всего в республике развернуто семь ковидных госпиталей на 1733 койки. Читайте также: В Кабардино-Балкарии 22 детям оказывают помощь в ковидных госпиталях

13:01 19.11.2021 Нерабочие дни в начале ноября текущего года позволили снизить уровень суточной заболеваемости и госпитализаций пациентов с COVID-19 в Санкт-Петербурге. Об этом 19 ноября сообщил председатель городского комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец, передает корреспондент ИА REGNUM. Об этом: Нерабочие дни позволили снизить заболеваемость COVID-19 в Петербурге

13:02 19.11.2021 Ещё 33 жителя Калмыкии получили положительный результат теста на коронавирус. Об этом сообщает региональный оперштаб 19 ноября. Это на один случай заражения меньше, чем днём ранее. Подробности в материале: В Калмыкии выявили ещё 33 заражения коронавирусом

13:07 19.11.2021 За последние сутки в Калмыкии не зарегистрировано ни одного случая смерти среди пациентов с COVID-19. Такие данные ИА REGNUM привели в региональном оперштабе 19 ноября. Читайте подробнее: В Калмыкии за сутки нет смертей от COVID-19

13:07 19.11.2021 Масочный режим в Москве. Ярослав Чингаев © ИА REGNUM.

13:11 19.11.2021 Распоряжением врио главы администрации Тамбовской области Максима Егорова выделены дополнительные средства для оказания помощи заболевшим ковидом. Читайте также: Тамбовские медучреждения получат ещё 21 млн рублей для борьбы с ковидом

13:18 19.11.2021 За последние сутки в Коми коронавирус унес 20 жизней, всего с начала пандемии в Коми жертвами инфекции стали 2180 человек. Читайте подробнее: В Коми за сутки скончались 20 ковид-пациентов

13:18 19.11.2021 Комитет по здравоохранению Санкт-Петербурга пока не планирует выдавать гражданам QR-код по результатам теста на антитела к коронавирусу. Об этом 19 ноября сообщил председатель комитета Дмитрий Лисовец, передает корреспондент ИА REGNUM. Читайте подробнее: В Петербурге пока не собираются выдавать QR-коды по тесту на антитела

13:19 19.11.2021 За весь период пандемии в Томской области скончались 617 ковид-пациентов. Читайте подробнее: В Томской области выросло число жертв COVID-19

13:23 19.11.2021 В Краснодарском крае власти приняли решение о введении системы QR-кодов о вакцинации, перенесённом заболевании при посещении всех предприятий бытовых услуг и розничной торговли. Исключением останутся магазины с товарами первой необходимости и аптеки. Об этом 19 ноября в соцсетях сообщил губернатор Вениамин Кондратьев. Мера будет действовать до 18 января 2022 года. Подробности в материале: На Кубани QR-коды вводят почти везде

13:25 19.11.2021 Смерть петербуржца, вакцинированного от COVID-19, но умершего в ковидной больнице, рассмотрят на экспертной комиссии в конце ноября — начале декабря. Подробности в материале: Смерть привитого от COVID-19 петербуржца изучат до конца года

13:26 19.11.2021 За минувшие сутки от COVID-19 в Подмосковье полностью выздоровели 2196 человек. Такие данные следуют из статистики, приведенной 19 ноября Московским областным штабом по борьбе с распространением коронавируса, передаёт корреспондент ИА REGNUM. Всего с начала пандемии на территории Подмосковья выздоровели 500 116 человек. Число же зарегистрированных случаев заражения коронавирусом достигло 568 616. Об этом: За сутки от COVID-19 в Подмосковье выздоровели 2196 человек

13:27 19.11.2021 В Белгородской области 19 ноября подтверждено 343 новых случая заражения коронавируса, что на шесть меньше, чем за предыдущие сутки. Общее количество инфицированных превысило 69 тысяч. От осложнений скончались ещё девять человек. На вакцинацию от COVID-19 за сутки подано 5 003 заявки, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном оперативном штабе. Об этом: В Белгородской области COVID-19 подтверждён у 69 тысяч жителей

13:32 19.11.2021 В Сургуте (ХМАО) задержан врач, который подозревается в сбыте поддельных справок о противопоказаниях к вакцинации. Об этом сообщает пресс-служба УМВД по ХМАО. Подробности в материале: В Югре задержан врач за продажу поддельных медотводов от вакцинации

13:33 19.11.2021 В Ульяновской области количество вылечившихся от ковида по-прежнему значительно превышает суточное число выявленных случаев заражения коронавирусом. Подробности в материале: В Ульяновской области победили коронавирус ещё 710 пациентов

13:36 19.11.2021 В Алтайском крае «Единая Россия» собирает предложения в федеральный закон о QR-кодах. Жители региона могут оставить свое мнение о федеральном законе об использовании QR-кодов на сайте партия.онлайн. Как пояснил депутат местного парламента Денис Голобородько, в адрес «депутатов поступает множество обращений, связанных с рассмотрением законопроекта». Сейчас партия займётся организацией общественных обсуждений на эту тему.

13:37 19.11.2021 В Рязанской области 19 ноября выявлено 260 новых носителей инфекции — на одного человека больше, чем за предыдущие сутки, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в оперативной рабочей группе правительства региона. Выписаны после лечения 82 пациента, скончался от осложнений при коронавирусе ещё 21 человек. Читайте подробнее: В Рязанской области выявили 260 новых носителей инфекции

13:37 19.11.2021 Проверка QR-кода Дарья Антонова © ИА REGNUM.

13:38 19.11.2021 Больше всего новых пациентов с коронавирусной инфекцией на территории Подмосковья за минувшие сутки выявлено в Балашихе. Об этом 19 ноября сообщает Московский областной штаб по борьбе с распространением COVID-19. В общей сложности число подтвержденных случаев на территории этого городского округа увеличилось за сутки на 139 человек. Следом за Балашихой идет Коломна, где за этот же период официально подтверждено заражение новой инфекцией 118 человек. На третьем месте расположились Люберцы, где COVID-19 диагностировали у 89 человек. Читайте подробнее: Балашиха лидирует по числу новых случаев COVID-19 в Подмосковье

13:39 19.11.2021 В ближайшее время в пункты вакцинации Санкт-Петербурга будет поставлено более 250 тыс. доз однокомпонентной вакцины «Спутник Лайт», которая предназначена для ревакцинации населения и вакцинации переболевших ковидом. Подробности в материале: В Петербург поставят еще более 250 тыс. доз вакцины «Спутник Лайт»

13:43 19.11.2021 В Краснодарском крае, несмотря на рост заболеваемости COVID-19, решили разрешить посещение зрителями театров, спортивных мероприятия, а также музеев. Об этом 19 ноября в соцсетях сообщил глава региона Вениамин Кондратьев. Однако приобщиться к культуре и спорту смогут только те, кто имеет QR-код или медотвод от вакцинации. Читайте подробнее: На Кубани для привитых от коронавируса откроют театры и музеи

13:46 19.11.2021 В Курской области 19 ноября зарегистрировано 346 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией — на два меньше, чем было подтверждено за предыдущие сутки. Скончались 1719 человек. Семь новых летальных случаев подтверждено за последние сутки. При этом в региональном оперативном штабе сообщают о 1736 летальных случаях. Подробности в материале: В Курской области выявлено 346 новых случаев заражения коронавирусом

13:48 19.11.2021 В Курганской области за сутки подтверждено 216 новых случаев заражения коронавирусом. Из них 80 зафиксированы в Кургане, сообщает 19 ноября региональный оперштаб. Днём ранее суточный прирост заражений коронавирусом в Зауралье составлял 214 случаев. Подробности: В Курганской области за сутки коронавирус выявили у 216 человек

13:49 19.11.2021 Исследования антикоронавирусной вакцины для подростков и перспективы её ввода в оборот не будут комментировать в Кремле. Об этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил 19 ноября журналистам. «Это не Кремль нужно спрашивать», — сказал Песков. Подробности в материале: В Кремле не комментируют перспективы детской вакцинации от COVID-19

13:54 19.11.2021 В Волгоградской области 19 ноября подтверждён 461 новый случай заражения коронавирусом, что на четыре меньше, чем выявлено стуками ранее. Выздоровели ещё 337 пациентов, за сутки зарегистрировано 35 летальных исходов, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном оперативном штабе. Подробности в материале: В Волгоградской области подтвердили 461 новый случай заболевания COVID-19

13:55 19.11.2021 В Свердловской области за сутки выявлено ещё 743 носителя коронавируса. В Екатеринбурге зафиксировали 115 случаев, сообщает 19 ноября оперштаб по борьбе с COVID-19. Подробности в материале: На Среднем Урале выявили 743 новых заражения коронавирусом

13:56 19.11.2021 В Санкт-Петербурге более 500 беременных женщин, которые находятся на сроке 22 и более недель, прошли вакцинацию от коронавирусной инфекции. Читайте также: В Петербурге более 500 беременных женщин привились от коронавируса

13:56 19.11.2021 В Свердловской области от коронавирусной инфекции скончались еще 34 человека. Днём ранее этот показатель составил 35, сообщает оперштаб по борьбе с COVID-19. Подробности в материале: В Свердловской области ещё 34 человека скончались от COVID-19

13:58 19.11.2021 Пик заболеваемости коронавирусной инфекцией в России пройден, но население продолжит болеть. Об этом доктор медицинских наук, вирусолог Анатолий Альтштейн заявил 19 ноября на пресс-конференции, посвящённой эпидситуации с COVID-19. «На очень высоком уровне останется у нас дальше заболеваемость, пока мы не добьёмся хороших результатов с вакцинацией», — сказал Альтштейн. Об этом: Россия прошла пик COVID-19, но продолжит болеть — вирусолог

13:59 19.11.2021 Смертность от коронавируса будет расти еще как минимум одну-две недели за счет регионов, так как там логистика заболевших проблематичнее, заявил доцент кафедры инфекционных болезней Российского университета дружбы народов (РУДН) Сергей Вознесенский.

14:01 19.11.2021 Власти Ставропольского края намерены поддержать жителей старшего возраста в период борьбы с распространением коронавирусной инфекции. Такой мерой поддержки должно стать предоставление бесплатных продуктов питания отдельным категориям граждан. Читайте также: На Ставрополье введут меры поддержки для одиноких пенсионеров

14:04 19.11.2021 47 рестораторов Барнаула подписали обращение к губернатору Алтайского края Виктору Томенко с просьбой отменить вход в их заведения по QR-кодам, сообщает Амител и Barnaul22 со ссылкой на директора по маркетингу сети «Кинза и мята» Михаила Фаста. Также бизнесмены просят разрешить работу с 23:00 до 06:00. Предприниматели города отмечают в письме, что в рестораны стало ходить на 70% меньше посетителей после введения антиковидных ограничений. Часть ресторанов на территории ТЦ приостановили работу, поскольку не могут платить зарплату и аренду помещения. Владельцы лишились единственного источника дохода, что ставит их «в кризисное финансовое положение».

14:05 19.11.2021 Санитайзер. Дарья Драй © ИА REGNUM.

14:06 19.11.2021 Иркутская область. В Братске гриль-бар Köster приклеил на дверь обращение к гостям о том, что в него можно приходить без QR-кодов — объясняют тем, что не имеют права «допускать дискриминацию посетителей».

14:10 19.11.2021 Определенная реакция на вакцину от COVID-19, чаще всего, наблюдается у молодых людей, в то время как люди в возрасте, наоборот, почти не ощущают последствий от прививки. Об этом: Специалист объяснила различия в реакции на вакцину от ковида

14:12 19.11.2021 По состоянию на 19 ноября в Красноярском крае прививку от коронавируса сделали 1 083 953 человека. Об этом ИА REGNUM сообщили в краевом оперштабе по борьбе с COVID-19. Привились обоими дозами вакцины, завершили вакцинацию 1 002 705 жителей края. Охват взрослого населения вакцинацией превысил 47%. Читайте также: В Красноярском крае от коронавируса привились более миллиона человек

14:13 19.11.2021 За последние сутки в Мурманской области коронавирус выявили у 251 человека, в том числе 130 — в областном центре. Об этом: В Мурманской области число больных ковидом за сутки пополнил 251 человек

14:16 19.11.2021 В Иркутской области, где ситуация с распространением коронавируса и смертностью неуклонно ухудшается, тоже ввели систему QR-кодов, но руководство братского гриль-бара Köster решило пускать гостей без подтверждения вакцинации. Соответствующее объявление, судя по фотографии, опубликованной в группе «Инцидент Иркутск» во «ВКонтакте» размещено на двери заведения. Подробности в материале: В Приангарье гриль-бар решил открыто обслуживать посетителей без QR-кода

14:24 19.11.2021 В Республике Алтай за минувшие сутки зарегистрировано три новых летальных случая среди пациентов с коронавирусом. Таким образом, общее число жертв COVID-19 за весь период пандемии достигло 481. Подробности в материале: На Алтае от COVID-19 умерли ещё три пациента

14:25 19.11.2021 Путин обсудил с постоянными членами совбеза борьбу с пандемией коронавируса на международном уровне: «Мы активно работаем на различных международных площадках, в различных международных организациях, прежде всего, конечно, в ООН, в региональных структурах. Работа, особенно сегодня, по борьбе с пандемией, требует объединения усилий международного сообщества, мы об этом много раз с вами говорили. Поэтому очень важно, как строится эта наша работа по самым разным направлениям».

14:30 19.11.2021 За последние сутки в Архангельской области выявили 441 носителя коронавируса, пять человек скончались. Читайте подробнее: В Архангельской области за сутки коронавирус выявили у 441 человека

14:30 19.11.2021 Комитет по здравоохранению Санкт-Петербурга не гарантирует наличие свободных мест на вакцинацию в поликлинике у дома, но заверяет, что привиться горожане смогут без проблем. Читайте подробнее: Комздрав Петербурга опроверг невозможность записаться на вакцинацию

14:35 19.11.2021 В Саратовской области 19 ноября вакцинацию от коронавируса прошел миллионный житель. По информации минздрава, за сутки в регионе вакцинировано против коронавирусной инфекции 10 223 человека. Всего в Саратовской области привито около 50% взрослого населения. Читайте подробнее: В Саратовской области объявили о первом миллионе привитых от COVID-19

14:38 19.11.2021 Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Алтайском крае Андрей Осипов прокомментировал вероятность отмены новогодних праздничных мероприятий в связи с пандемией коронавируса. По его словам, в ходе обсуждения члены оперативного штаба пришли к пониманию, что введение запрета и организации любых праздничных корпоративных мероприятий пока преждевременно. «В результате данная мера оперштабом не была принята. Вместе с тем, необходимо отметить, что все решения о введении дополнительных ограничений принимаются только оперативным штабом с последующим закреплением в указе губернатора», — отметил региональный уполномоченный по защите прав предпринимателей. Об этом: В Алтайском крае задумались о запрете новогодних корпоративов

14:42 19.11.2021 Уровень коллективного иммунитета к коронавирусу в России превысил 50% — оперштаб.

14:43 19.11.2021 Медицинский работник в защитном костюме. mos.ru.

14:44 19.11.2021 По данным оперштаба Петербурга по борьбе с коронавирусом, на 19 ноября в больницах, перепрофилированных на лечение COVID-19 и пневмоний, находится 6917 человек, это на 110 человек меньше, чем было сутками ранее, когда также снижалось число пациентов. Читайте подробнее: Количество пациентов с ковидом в больницах Петербурга упало ниже семи тысяч

14:44 19.11.2021 Голикова назвала 11 регионов с самым высоким коллективным иммунитетом (выше 60%): [[[list-0]]]

14:48 19.11.2021 Двигательная активность, профилактика обезвоживания и наблюдение за своим самочувствием помогут свести к минимуму риск возникновения тромбов после перенесённой коронавирусной инфекции. Об этом рассказала врач-терапевт Надежда Чернышова, передаёт «Москва 24». По словам терапевта, тромбы зачастую возникают на фоне обезвоживания, потому следует пить больше воды. Вредно подолгу оставаться в одной позе, например, сидеть за компьютером. Кровь при этом застаивается в венах ног. Полезно заниматься спортом, чаще двигаться. Об этом: Врач рассказала о профилактике тромбоза после COVID-19

14:50 19.11.2021 В Нижегородской области по состоянию на 19 ноября выявили 784 новых случая заражения коронавирусом. Накануне сообщалось о 781 новом носителе SARS-CoV-2. Общее число подтвержденных в регионе заражений коронавирусом достигло 206 182 случаев. Читайте подробнее: В Нижегородской области выявили 784 новых носителя коронавируса

14:57 19.11.2021 В Мордовии по состоянию на 19 ноября выявили 164 новых случая заражения коронавирусом. Накануне подтвердили 163 новых положительных теста на SARS-CoV-2. Общее число подтвержденных в регионе заражений достигло 34 891 случая. Читайте подробнее: В Мордовии подтвердили ещё 164 случая заражения коронавирусом

14:59 19.11.2021 В Мордовии от последствий заражения коронавирусом за минувшие сутки скончались семь человек. Накануне среди пациентов с коронавирусом в регионе было зарегистрировано шесть летальных случаев. Общее число жертв COVID-19 в республике достигло 829 человек. Читайте также: Семь человек в Мордовии скончались за сутки от COVID-19

15:03 19.11.2021 В Челябинской области пять госпитальных ковид-баз возвращают к плановой работе. Об этом сообщает минздрав региона. Подробности в материале: Пять челябинских больниц возвращают к плановой работе

15:05 19.11.2021 В Краснодарском крае государственные и муниципальные служащие, не вакцинированные от коронавируса, не смогут попасть на работу. Решение принято на заседании регионального оперативного штаба 19 ноября, сообщил в соцсетях губернатор Вениамин Кондратьев. Читайте подробнее: Краснодарских чиновников не пустят на работу без QR-кода

15:09 19.11.2021 В Марий Эл по состоянию на 19 ноября выявили 127 новых случаев заражения коронавирусом. Накануне сообщалось о 129 новых положительных исследованиях на SARS-CoV-2. Общее число выявленных в регионе заражений с начала пандемии выросло до 24 929 случаев. Об этом: В Марий Эл выявили 127 новых носителей коронавируса

15:09 19.11.2021 В Новосибирской области по данным на сегодня, 19 ноября, за минувшие сутки выявлено 400 новых случаев заражения коронавирусом. Днём ранее — 404 случая. Подробности в материале: В Новосибирской области за сутки выявили 400 новых носителей коронавируса

15:10 19.11.2021 В Марий Эл за минувшие сутки от последствий заражения коронавирусом скончались два человека. Накануне в регионе был зарегистрирован один летальный случай среди пациентов с коронавирусом. Общее число жертв COVID-19 в республике достигло 725 человек. Читайте также: Двое жителей Марий Эл скончались от COVID-19 за сутки

15:13 19.11.2021 В инфекционные стационары Новосибирской области с диагнозом COVID-19 и с подозрением на него госпитализировано 4197 пациентов, в том числе 60 детей. Об этом сегодня, 19 ноября, сообщил оперативный штаб региона. Об этом: В Новосибирской области в инфекционные стационары попали 60 детей

15:17 19.11.2021 В Чувашии инициативная группа вышла с ходатайством о проведении референдума, касающегося введения QR-кодов для допуска в учреждения и на мероприятия. Подробности в материале: В ЦИК Чувашии подано обращение о референдуме из-за введения QR-кодов

15:18 19.11.2021 В Новосибирской области по данным на сегодня, 19 ноября, за сутки зарегистрировано 5330 обращений из-за ОРВИ. Об этом сообщил оперативный штаб региона. Подробности в материале: Более 5 тысяч новосибирцев заболели ОРВИ за сутки

15:26 19.11.2021 На сегодняшний день уровень коллективного иммунитета от COVID-19 в столице России превысил 67%. Об этом 19 ноября сообщается на сайте стопкоронавирус.рф. Читайте также: Уровень коллективного иммунитета от COVID-19 в Москве превысил 67%

15:35 19.11.2021 В организациях Татарии с 10 ноября проходят рейды по соблюдению требований об обязательной вакцинации от коронавируса отдельных категорий граждан. По данным на 19 ноября проверили 141 объект, выявлены нарушения в 16 из них. Как заявила замруководителя управления Роспотребнадзора по РТ Любовь Авдонина, чаще всего фиксировались допуски на работу невакцинированных сотрудников, не имеющих медотвода. Об этом: В Татарии 11% учреждений допустили на работу непривитых сотрудников

15:35 19.11.2021 За прошедшую неделю ситуация с распространением COVID-19 осложнилась в трех российских регионах. Об этом 19 ноября сообщила журналистам вице-премьер РФ Татьяна Голикова. Об этом: Голикова назвала три региона РФ, в которых осложнилась ситуация с COVID-19

15:39 19.11.2021 1764 носителя коронавируса выявили за сутки в Самарской области. Об этом 19 ноября сообщает пресс-служба областного оперативного штаба. Всего в регионе выявили 165 751 случай заражения этой инфекцией. Читайте подробнее: В Самарской области за сутки выявили 1764 носителя коронавируса

15:45 19.11.2021 Более половины взрослого населения России обладает иммунитетом к коронавирусной инфекции, заявили 19 ноября в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса. Коллективный иммунитет к COVID-19 достиг 50,2%. Неделю назад он составлял 49%. Читайте подробнее: Коллективный иммунитет к COVID-19 в России превысил 50% — оперштаб

15:58 19.11.2021 В Междуреченске скоропостижно скончался бывший глава города Вадим Шамонин. Информацию об этом редакции «Сибдепо» подтвердили в мэрии муниципалитета. Отмечается, что, по предварительной информации, причиной смерти стали проблемы с сердцем на фоне перенесённой им ранее коронавирусной инфекции. Читайте также: Скончался экс-мэр кузбасского Междуреченска

16:04 19.11.2021 Борьба с COVID-19 должна вестись не путем введения полного контроля над гражданами, а через развитие системы здравоохранения, расширение объемов и качества медицинской помощи. Как передает корреспондент ИА REGNUM 19 ноября, об этом говорится в заявлении президиума ЦК КПРФ. Об этом: КПРФ выступила с заявлением против QR-стены

16:18 19.11.2021 Взяться за врачей-антипрививочников на Западе решили серьезно: пока у нас придумали их сажать на три года, тамошние умы подошли к вопросу тоньше. Когда тренд придёт к нам — вопрос времени. Подробности в материале: Почему медики не прививаются от ковида? И что с ними предлагают сделать

16:26 19.11.2021 Транспортные предприятия Татарии для проверки QR-кодов снабдят 2582 комплектами оборудования. По словам начальника управления транспорта минтранса и дорожного хозяйства РТ Алексея Сидорова, комплекты состоят из смартфонов и переносных внешних аккумуляторов. Начиная с 22 ноября пассажирам, пользующимся общественным транспортом без QR-кода, будет грозить штраф от 1 до 30 тыс. рублей. К ответственности может быть привлечен не только пассажир, но и проверяющий либо само транспортное предприятие. Читайте также: В Татарии закупили спецоборудование для проверки QR-кодов на транспорте

16:26 19.11.2021 Жители Татарии смогут воспользоваться справками с QR-кодами о медицинском отводе от вакцинации против коронавирусной инфекции только в общественном транспорте. Посетить организации общепита, торговые центры и культурные учреждения они не смогут, сообщила замглавы управления Роспотребнадзора по РТ Любовь Авдонина. Подробности в материале: В Татарии по QR-коду о медотводе будут пускать только в транспорт

17:08 19.11.2021 Клапан для подключения к медицинскому кислороду в инфекционном госпитале. Александр Погожев © ИА REGNUM

17:24 19.11.2021 В Удмуртии специальная комиссия ежедневно проводит рейды для контроля соблюдения масочного режима в общественном транспорте. С начала ноября в отношении нарушителей было составлено 207 протоколов об административных правонарушениях, только за последнюю неделю выявлены 35 нарушителей. Подробности в материале: В Удмуртии за нарушения масочного режима составили более 200 протоколов

17:29 19.11.2021 В тюменский моноинфекционный госпиталь для беременных ежедневно поступают от 20 до 30 женщин с диагнозом COVID-19. Более половины из них — со средней и тяжелой формами заболевания, сообщает региональный оперативный штаб. Читайте подробнее: С начала пандемии переболели COVID-19 почти 4 тысячи беременных тюменок

17:30 19.11.2021 Студенты московской консерватории добились отмены QR-кода на вход

17:53 19.11.2021 В Липецкой области 19 ноября подтверждено 406 новых случаев заражения коронавирусом — на семь больше, чем было выявлено за предыдущие сутки. За весь период скончались 2286 человек. 13 новых летальных случаев подтверждено за последние сутки. Читайте подробнее: В Липецкой области за сутки выявлено 406 новых носителей коронавируса

17:58 19.11.2021 В Астраханской области 19 ноября подтверждено 264 новых случая заражения коронавирусом — на пять больше, чем было выявлено за предыдущие сутки. За весь период 2128 человек скончались. Шесть новых летальных случаев подтверждено за последние сутки. Читайте подробнее: В Астраханской области выявлено 264 новых случая заражения коронавирусом

18:01 19.11.2021 За прошлые сутки в регионе было выявлено 293 инфицированных жителя, в том числе 49 детей. Это на одного человека меньше, чем днем ранее. Об этом: В Карелии выявили 293 новых носителя коронавируса

18:08 19.11.2021 Во Владимирской области 19 ноября подтверждено 320 новых случаев заражения коронавирусом — на четыре меньше, чем за предыдущие сутки. За весь период скончались 2372 человека. За последние сутки подтверждено девять новых летальных случаев. Читайте подробнее: Во Владимирской области за сутки выявлены 320 носителей коронавируса

18:22 19.11.2021 В Тамбовской области 19 ноября подтверждено 214 новых случаев заражения коронавирусом — на три больше, чем было выявлено сутками ранее. За весь период скончались 1304 человека. 13 новых летальных случаев зарегистрировано за последние сутки. Об этом: В Тамбовской области число жертв COVID-19 превысило 1,3 тысячи

19:05 19.11.2021 Свердловский облсуд отклонил иск о признании системы QR-кодов незаконной. Такое решение было принято 19 ноября в Екатеринбурге, передаёт корреспондент ИА REGNUM. Читайте также: Свердловский облсуд признал законным введение системы QR-кодов

20:28 19.11.2021 Вакцинация [Иван Шилов © ИА REGNUM]

20:36 19.11.2021 Запрет на работу кружков и секций дополнительного образования намерены снять с 22 ноября в Севастополе. Об этом сообщил глава города Михаил Развожаев на своей странице в социальной сети. По его словам, такое решение было принято по итогам заседания регионального оперативного штаба. Ранее более 760 жителей Севастополя в течение трех дней подписали обращение к президенту России Владимиру Путину с требованием защитить конституционные права и свободы своих детей. «Мы, нижеподписавшиеся граждане России, жители города Севастополя, неся ответственность за здоровье своих детей, будучи заинтересованными в их всестороннем развитии, в том числе и физическом, возмущены тем, что указом губернатора Севастополя Михаила Развожаева от 12 октября 2021 года № 78-УГ был введен запрет до 1 декабря 2021 года на оказание услуг детям в очном режиме по дополнительному образованию, в том числе кружки, секции по спортивной подготовке. Мы считаем, что данный указ нарушает Конституцию Российской Федерации, поскольку ограничивает права и свободы наших детей», — говорится в обращении. Подробности в материале: В Севастополе ослабили ограничения после обращения родителей к Путину

21:01 19.11.2021 В Екатеринбурге сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции городского УМВД выявили и поймали двоих подозреваемых в подделке медицинских справок об отводах от вакцинации от коронавируса. Об этом сообщил журналистам глава пресс-службы свердловского главка МВД Валерий Горелых. Читайте также: В Екатеринбурге поймали сбытчиков поддельных медотводов от вакцинации

21:43 19.11.2021 Вакцинация против коронавируса. mil.ru

22:04 19.11.2021 В Астрахани 20 ноября начнёт работу новый мобильный пункт вакцинации от коронавируса в ТЦ «Три кота». Всего в регионе к 19 ноября привиты более 400 тысяч человек — это около 65% от планового показателя. Ревакцинацию прошли 35 тысяч астраханцев. Читайте также: В Астрахани откроют дополнительный пункт вакцинации от COVID-19

22:57 19.11.2021 Вакцинация против коронавируса в Карелии. gov.karelia.ru

23:21 19.11.2021 Вопрос, вводить или нет QR-коды при посещении российских школ учителями и учащимися, не обсуждается, сообщил 19 ноября министр просвещения России Сергей Кравцов. Подробности в материале: Кравцов ответил на вопрос о QR-кодах для учителей и школьников

00:28 20.11.2021 Предупредительный огонь, а также водометы пришлось применить полиции для разгона толпы на демонстрации в городе Роттердам в Нидерландах, 19 ноября передала Нидерландская телерадиовещательная корпорация (НТК). Участники акции протеста собрались, чтобы выразить свое недовольство ограничениями, которые были введены в королевстве из-за ситуации с коронавирусом. Об этом: В Роттердаме полиция открыла предупредительный огонь на акции протеста

04:49 20.11.2021 Заболеваемость COVID-19 в России постепенно идёт на спад, что позволяет сделать прогноз об улучшении ситуации после очередной волны, сообщил 19 ноября вирусолог Центра имени Гамалеи Александр Бутенко в интервью радио Sputnik. Подробности в материале: В Центре Гамалеи сообщили об отступлении волны заболеваемости COVID-19 в РФ

05:39 20.11.2021 В Хабаровске и Комсомольске-на-Амуре 20 ноября в двадцати школах открылись временные пункты вакцинации от COVID-19. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства Хабаровского края. Читайте также: В Хабаровском крае временные пункты вакцинации открыли в 20 школах

06:52 20.11.2021 По мнению Гинцбурга, врачи, отговаривающие пациентов от вакцинации, фактически используют своё служебное положение во вред людям. Читайте подробнее: Гинцбург поддержал идею о лишении дипломов врачей-антипрививочников

07:33 20.11.2021 В Иркутской области на 20 ноября общее число выявленных носителей SARS-CoV-2 составляет уже 133 326 человек (+601 за сутки). Это абсолютный рекорд за всю историю пандемии. Госпитализированы 5433 (+20 за сутки). Об этом: Приангарье поставило абсолютный рекорд по числу заражённых коронавирусом

07:36 20.11.2021 В Чувашии анонсировали запуск пилотного проекта выдачи QR-кодов переболевшим COVID-19 с высоким титром антител. QR-код будет действовать только на территории республики. На портале госуслуг он не появится. Оценивать срок действия антител в крови планируют при помощи врачебных комиссий специально аккредитованных лабораторий. Алгоритм уже разработали.

07:44 20.11.2021 Забайкальский край. «По оперативным данным трёх дней текущей, 46-й недели (по сравнению с аналогичным периодом прошлой недели), в структуре заболевших удельный вес детей незначительно увеличился (с 15,2% до 15,6%), снижения заболеваемости среди детей не отмечено. Поэтому по всему региону нельзя работать детским развлекательным центрам, детским игровым комнатам, игровым зонам, батутным центрам», — пояснили в оперштабе. Подробности в материале: В Забайкалье продлили карантинные ограничения для детей

07:45 20.11.2021 После перенесённого заболевания COVID-19 пациентам необходимо проверить состояние сердечно-сосудистой и дыхательной систем и следить за давлением, сообщила сотрудник Центра изучения постковидного синдрома СПбГУ Варвара Рябкова. Читайте также: Российский иммунолог посоветовала проверять здоровье после COVID-19

07:51 20.11.2021 Специалист пояснила, что вакцинация от гриппа является такой же важной задачей на настоящий момент, что и вакцинация от коронавируса. Читайте подробнее: Инфекционист объяснил, почему важно привиться и от гриппа, и от COVID-19

08:05 20.11.2021 Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев продлил действие антиковидных мер в регионе до 18 января. Пока будут действовать ограничения, введенные оперштабом, главную улицу Краснодара не будут перекрывать от автомобильного движения на выходные и праздничные дни. По мнению властей, эта мера поможет бороться с распространением коронавируса.

08:06 20.11.2021 Гинцбург — о предложении лишать дипломов врачей, которые отговаривают пациентов от вакцинации: «Полностью поддерживаю эти предложения. Полностью! Губят людей, то есть убивают. Какой же это врач? Почему его надо называть врачом? Потому что у него есть диплом? А он им воспользовался совершенно неправомерно: не для тех целей, для которых его государство и общество наделяло возможностью лечить и быть посредником между медицинской процедурой, лекарством — вакциной в данном случае — и, соответственно, больным или человеком, который, возможно, заболеет». Цитата канала «Пул №3».

08:07 20.11.2021 Иркутская область. СПЭК не разрешила общепиту работать после 23 часов при условии действия QR-кодов. Ранее предприниматели пожаловались бизнес-омбудсмену Андрею Лабыгину на снижение прибыли, и он обратился в Санитарно-противоэпидемическую комиссию при правительстве Иркутской области. Однако она не приняла ни один аргумент. Напомним, с 30 октября QR-коды действуют в торговых центрах региона, с 8 ноября — в общепите, фитнес-центрах, кинотеатрах, СПА-салонах и гостиницах.

08:36 20.11.2021 Снижение волны заболеваемости COVID-19 наблюдается в настоящее время на территории России. Об этом 20 ноября заявил вирусолог Центра имени Гамалеи Александр Бутенко. Подробности в материале: Вирусолог Центра им. Гамалеи спрогнозировал спад волны COVID-19 в России

09:02 20.11.2021 Карантинные ограничения из-за COVID-19 стали причиной заметного снижения количества экономических субъектов, при этом с начала года почти на 1 млн увеличилось количество самозанятых, сообщил журналистам президент общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России» Калинин.

09:06 20.11.2021 Депутат Госдумы от КПРФ Мария Прусакова призвала власти Алтайского края отменить пропускную систему по QR-кодам. По словам коммунистки, из-за её введения без работы могут в ближайшее время остаться около 11 тысяч человек. Прусакова уверена, что нельзя людей насильно вынуждать делать прививку от коронавируса, поскольку вакцина до конца не изучена.

09:09 20.11.2021 В Туве за минувшие сутки выявили 68 новых случаев заражения коронавирусом. Таким образом, общее число подтверждённых случаев инфицирования с начала 2021 года достигло 15 249. Читайте также: В Туве за сутки выявили 68 носителей коронавируса