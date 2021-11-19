Тюмень, , 17:29 — REGNUM В тюменский моноинфекционный госпиталь для беременных ежедневно поступают от 20 до 30 женщин с диагнозом COVID-19. Более половины из них — со средней и тяжелой формами заболевания, сообщает региональный оперативный штаб.

Беременная (сс) Suhyeon Choi

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С начала пандемии в Тюменской области переболели COVID-19 около четырёх тысяч беременных, отмечает начальник отдела детства и службы родовспоможения регионального департамента здравоохранения Елена Дедюкина.

«На сегодня в реанимации семь беременных женщин находятся на искусственной вентиляции лёгких», — сообщила Дедюкина.

И добавила, что с 22-ой недели беременности женщинам разрешена вакцинация препаратом «Гам-Ковид-Вак» («Спутник V»), до этого периода положен медотвод.

Отмечается, что с начала 2021 года в Тюменской области от женщин, у которых на момент родов был диагностирован коронавирус, родились 416 детей, за весь период пандемии — 490 детей.

Как ранее сообщала Ре акушер, гинеколог-эндокринолог «Инвитро» Елена Великжанина, беременная женщина, болеющая COVID-19, не может передать вирус плоду, но, вероятнее всего, ребёнок может заразиться коронавирусом после рождения.

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