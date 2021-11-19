Москва, , 16:04 — REGNUM Борьба с COVID-19 должна вестись не путем введения полного контроля над гражданами, а через развитие системы здравоохранения, расширение объемов и качества медицинской помощи. Как передает корреспондент ИА REGNUM 19 ноября, об этом говорится в заявлении президиума ЦК КПРФ.

Геннадий Зюганов

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«Под предлогом борьбы с пандемией власти планируют внедрение тотального контроля над гражданами. Введение обязательных QR-кодов для посещения общественных мест и торговых заведений будет иметь крайне негативные последствия. По своему характеру и масштабу эти меры выходят далеко за рамки сферы охраны здоровья людей. Они способны многократно усилить раскол в обществе, повысить его протестный потенциал, стать катализатором разрушительных процессов», — отмечается в документе.

Законопроекты о QR-кодах имеют целью ограничить права граждан ради понуждения людей к вакцинации, указывают коммунисты.

«При этом игнорируется масса факторов. В частности, многие наши соотечественники переболели бессимптомно или не обращаясь за медицинской помощью. Они имеют достаточный уровень антител в организме. Однако проекты спорных законов не гарантируют им возможности получить необходимый сертификат и QR-код», — обращают внимание в КПРФ.

По их убеждению, российская власть продолжает наращивать стену, отделяющую её от народа.

«По сути, речь идёт о переходе государства к политике сегрегации и ограничения неотъемлемых прав и свобод граждан, закреплённых в Конституции России. Навязывается искусственное разделение населения на две категории — тех, кто получил QR-код, и тех, кто его не имеет. Эта новая реальность формирует опасную линию общественных противоречий. Отказ в доступе к ряду социально значимых благ для граждан без QR-кода поставит их на обочину общественной жизни. Фактически речь идёт об изменении характера политического режима, его эволюции в направлении «санитарной диктатуры» и «электронного концлагеря», — отмечается в документе.

КПРФ заявляет, что только лишь насильственными ограничительными мерами пандемию не остановить.

«Принудительная вакцинация недопустима! Многие боятся вакцинироваться потому, что не верят власти. И это недоверие лишь усиливается, поскольку правящие круги избрали тактику угроз и репрессий вместо кропотливой разъяснительной работы. Уже сейчас людей, не имеющих сертификатов о вакцинировании, не принимают на работу, изгоняют с рабочих мест, лишают элементарных гражданских прав. Это уже борьба не с эпидемией, а с гражданами», — констатировали в КПРФ.

Вместо новых запретительных шагов властям необходимо заняться всесторонней разъяснительной работой о пользе вакцинации как главного средства профилактики опасных заболеваний, следует из документа за подписью лидера КПРФ депутата Госдумы Геннадия Зюганова.