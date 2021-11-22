Москва, , 06:28 — REGNUM Разработка вакцины с длительным сроком защиты от COVID-19 зависит от штаммов коронавируса, с которыми предстоит столкнуться человечеству. Такое заявление сделал 21 ноября директор Национально-исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург в интервью РИА Новости.

Глава Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург Цитата из видео. kremlin.ru

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Гинцбург пояснил, что разработчики вакцины «Спутник V» рассчитывали на то, что вакцина будет защищать от «уханьского» и последующих штаммов коронавируса не один год, так как клетки памяти сохраняются достаточно долго. Однако новый штамм изменился так, что ему удалось уйти от атаки антител, вырабатываемых при вакцинации. Именно поэтому ревакцинацию приходится делать раз в полгода.

Последующие разработки вакцины зависят от того, с каким вариантом коронавируса придётся столкнуться исследователям в дальнейшем, и как эволюционируют патогены, с которыми придётся создавать вакцину.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что Гинцбург поддержал идею о лишении дипломов врачей, выступающих против вакцинации от COVID-19.

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