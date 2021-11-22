Курск, , 13:08 — REGNUM В Курской области 22 ноября зарегистрировано 340 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией — на один меньше, чем было подтверждено за предыдущие сутки, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба.

Коронавирус Иван Шилов (с) ИА REGNUM

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Всего в регионе было выявлено 73 тыс. 892 заражённых коронавирусом.

Выписаны после выздоровления были 61 тыс. 137 пациентов, в том числе 185 — за последние сутки.

Скончались 1738 человек. Пять новых летальных случаев подтверждено за последние сутки. При этом в региональном оперативном штабе сообщают о 1755 летальных случаях.