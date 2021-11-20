Москва, , 07:51 — REGNUM Грипп может оказать такое же негативное влияние на организм человека, как и заболевание COVID-19, поэтому важно привиться от обоих заболеваний. Об этом 20 ноября сообщила заведующая кафедрой вирусологии Российской медицинской академии непрерывного профессионального образования Елена Малинникова в беседе с ТАСС.

Вакцинация Иван Шилов © ИА REGNUM

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Специалист отметила, что грипп всегда считался у врачей-инфекционистов заболеванием, которое достаточно тяжело переносится. Особенно тяжело протекает заболевание гриппом у людей с хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой системы и с хроническими заболеваниями лёгочной системы.

Малинникова пояснила, что специалисты не исключают возможность заражения как вирусом гриппа, так и коронавирусом. В частности, если человек переболел COVID-19 и у него наблюдаются какие-то остаточные явления, то если этот человек заболеет гриппом, сочетание двух инфекций может дать очень нехороший эффект.

Специалист уточнила, что вакцинация от гриппа сейчас такая же актуальная задача, как и вакцинация от COVID-19. По словам Малинниковой, в разных странах принято решение колоть вакцины от гриппа и от COVID-19 «в разные руки» одновременно.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что глава Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург поддержал идею о лишении диплома врачей, отговаривающих пациентов от вакцинации.

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