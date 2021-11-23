Красногорск, , 15:38 — REGNUM Больше всего новых пациентов с коронавирусной инфекцией на территории Подмосковья за минувшие сутки выявлено в Одинцово. Об этом 23 ноября сообщает Московский областной штаб по борьбе с распространением COVID-19.

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В общей сложности число подтвержденных случаев на территории этого городского округа увеличилось за сутки на 236 человек. Следом за Одинцово идут Мытищи, где за этот же период официально подтверждено заражение новой инфекцией 171 человека. На третьем месте расположилась Балашиха, где COVID-19 диагностировали у 153 человек.

Всего за последние сутки в Московской области зарегистрировали 1871 новых случаев COVID-19.

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