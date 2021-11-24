Уфа, , 15:18 — REGNUM 674 носителя коронавируса выявили за сутки в Башкирии. Об этом 24 ноября сообщает пресс-служба республиканского оперативного штаба.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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Сообщается, что всего в республике выявили 102 351 случай заражения коронавирусом. При этом справились с этой инфекцией 91 212 человек, в том числе 672 победили вирус за минувшие 24 часа.

Отмечается, что в регионе за минувшие сутки констатировали смерть 31 пациента с COVID-19. Прививку от COVID-19 в Башкирии получили 1 917 352 человека, завершили вакцинацию 1 654 225 человек.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что согласно данным на 23 ноября в республике за сутки выявили 673 носителя коронавируса.