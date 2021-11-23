Архангельск, , 18:03 — REGNUM Архангельское областное собрание депутатов рассмотрит законопроект, продлевающий действие пониженной налоговой ставки для предпринимателей, пострадавших от антиковидных мер. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в региональном парламенте.

Налоги Цитата из м/ф «- Ишь ты, Масленица!». Реж. Робер Саакянц. 1985. СССР

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Напомним, до 31 декабря 2021 года в Архангельской области действуют пониженные налоговые ставки по упрощенной системе налогообложения: УСН по базе «доходы» — 4%, УСН по базе «доходы минус расходы» — 8%. Данные меры приняты в целях минимизации экономических последствий в условиях ограничений, вызванных COVID-2019.

Согласно законопроекту, действие налоговой ставки в размере 4% будет сохранено до конца 2022 года. Коснется это организаций, работающих по упрощенной системе налогообложения в случае, если объектом налогообложения являются доходы.

Как сообщало ИА REGNUM, в Архангельской области подготовили оптимистичный прогноз социально-экономического развития.