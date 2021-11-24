Томск, , 13:05 — REGNUM Ещё два пациента с коронавирусом скончались в Томской области, сообщили ИА REGNUM 24 ноября в региональном оперативном штабе по борьбе с COVID-19.

Медицинский работник у аппарата ИВЛ Mos.ru

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Таким образом, за весь период пандемии жертвами коронавирусной инфекции стали 622 жителя Томской области.

Как сообщало ИА REGNUM, за прошедшие сутки в регионе выявили 249 носителей коронавируса, выздоровел 21 человек.

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