Симферополь, , 11:46 — REGNUM В Республике Крым подтверждено 702 новых случая заражения коронавирусом, сообщили 24 ноября в региональном оперативном штабе. Накануне, 23 ноября, сообщалось о 775 новых ковид-пациентах.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

Следите за развитием событий в трансляции: «Борьба с коронавирусом в РФ: «Пандемия далеко не побеждена» — трансляция»

«За истекшие сутки всеми лабораториями на территории республики, осуществляющими исследования на новую коронавирусную инфекцию, обследовано 6041 человек», — уточнили в оперштабе.

Всего в регионе с начала пандемии положительные результаты тестов на коронавирус получили 116 193 человека. Выздоровели из них 103 683 пациентов, в том числе 701 человек выписан за последние сутки.

Также за период пандемии от осложнений на фоне коронавируса скончались 3 464 человека, в том числе 22 новых летальных исхода вошли в статистику за последние сутки.