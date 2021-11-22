Белгород, , 17:14 — REGNUM Справка о наличии медицинских противопоказаний к вакцинации от COVID-19 теперь действительна для прохода в торговые центры, кафе и кинотеатры в Белгородской области, сообщили ИА REGNUM 22 ноября в региональном оперативном штабе.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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Новое постановление, вносящее изменение в действующий режим ограничений, подписал губернатор Вячеслав Гладков. Согласно документу, для посещения общественных мест жители региона помимо QR-кодов теперь могут предоставлять сертификат о вакцинации на бумажном носителе или справку о медотводе.

Напомним, систему действия QR-кодов ввели в Белгородской области с 8 по 21 ноября, а затем продлили до 6 декабря.