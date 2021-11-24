24 ноября 2021 | Время чтения 5 мин

Дарья Юдкевич, , 19:39 — REGNUM Главврачи 11 больниц пригласили известных противников принудительной вакцинации на «экскурсию» по «красной зоне» ковидных госпиталей. В числе приглашенных оказалась актриса Мария Шукшина. Актриса в ответном письме подчеркнула недопустимость подмены понятий: она не против вакцинации, а против участия в эксперименте неисследованной вакцины, и на этой стороне есть лауреаты Нобелевской премии, учёные с мировым именем, огромное количество докторов наук и 80% населения России. Пользователи Facebook прокомментировали пост с письмом Шукшиной в ее аккаунте.

Вход в «красную зону» Павел Соболев © ИА REGNUM

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«Совершенно очевидно, что письмо организовали чиновники из Минздрава (врачи сами признались, им некогда) в рамках программы усиления «добровольной» вакцинации. В «красной зоне» лежала, болеют тяжело и умирают как вакцинированные, так и нет. И вопрос гораздо сложнее. Много вранья. Но совершенно очевидно, что вакцинация — это не забота о здоровье граждан, а забота о системе здравоохранения… вкладывать надо не в вакцину, а в медицину», — говорит Татьяна Карпова.

«Кто-то очень хочет столкнуть людей России лбами. Такое ощущение, как будто верха хотят революцию совершить, но не сами, а руками людей. По всей видимости, они поняли, куда зашли со своими необдуманными реформами, но боятся признаваться. И боятся выступить против верхушки айсберга, а вот чужими руками почему бы и нет. А потом сказать: «Мы здесь не при чём, это всё народ» — Николай Чукешкин.

«Странное время! Врачи, учёные, которые предлагают обсудить проблему, предлагают лечить людей, не орут, не ругаются, объясняют несуразности политики ВОЗ, Минздрава и иже с ними, приравниваются к каким-то преступникам! А те, кто людей обзывает, унижает, угрожает расправой, оставляют без средств к существованию и медицинской помощи — герои труда! Известные люди, артисты, политики, журналисты, кто призывает одуматься, не рубить с плеча, не ссорить людей друг с другом, сохранить наш народ, семью, веру — враги и преступники! А те, что скачут по сцене чуть ли не нагишом, пропагандируют западные взгляды на семью, непонятные связи, проплаченные журналисты, с пеной у рта обзывают народ быдлом, но при этом ратуют за всеобщую обязательную уколизацию — просто душки, патриоты и самые-самые россияне, чудо как хороши!» — пишет Inna Vorobyeva.

«От этих омерзительных ярлыков «ваксер-антиваксер» уже тошнит давно. Устроили какой-то тюремный жаргон и иерархию» — Татьяна Плешивцева.

Вакцинация против коронавируса в России Дарья Драй © ИА REGNUM

«Мне не нужна экскурсия — я там была! В «красной зоне» после общения с привитым свекром слегла с 40% поражения! И своими глазами всё видела! И нет такого ажиотажа, как муслякают в СМИ! И врачам на отделении озвучила, что заболела от привитого свекра — другое исключается … а мне ответ: и что, у нас полотделения привитых, полотделения таких как вы, пообщавшихся, и единицы, кто не знает, как подхватил», — рассказывает Оксана Орлова.

«Уберите надбавки за работу в «красной зоне», и пандемия закончится» — El Nik.

«Это не врачи! 1. Врачи знают, что есть запрет на посещение реанимаций даже для родственников. Почему? Потому что вид человека, увешанного датчиками, с трубками в носу и прочим, страшно непонятен для немедиков. Это действительно может ввести в шок. Этика настоящих медиков такова. 2. Врачи всегда помнят о профилактике! Мы от не врачей это слышим? Только маски. 3. Не врачи поддерживают эпидемию страха и паники. Они отдают себе отчёт в своих вредоносных деяниях? 4. Не врачи хоть раз заикнулись о необходимости созвать национальную конференцию по способам лечения заболевания? 5. Они забывают, что сейчас у каждого есть знакомые, тяжело болевшие после чудесных вакцин! И пусть расскажут о своих новых доходах!» — Nadezhda Ardatova.

«Можно умникам, которые пугают «красной зоной», организовать экскурсии в наркологический детокс или в онкоотделение. По их логике, они должны перепугаться, бросить пить, перестать есть вредные продукты. Но я сомневаюсь, что кто-то действительно так поступит» — Нелли Петрова.

Онкобольной пациент Александр Погожев © ИА REGNUM

«Вопрос врачам — а информация о пользе вакцины не является заведомо ложной? Ведь клинические испытания ещё не завершены…» — Елена Арапова.

«Если вы так сильно хотите провести для кого-то экскурсии в «красную зону», то предлагаю собрать несколько самых весомых сторонников прививок с немедицинским образованием и привести их в реанимацию, где под аппаратами ИВЛ лежат такие же привитые прививочники… Кто-то напишет, что такой экскурсии не может быть? Согласен. Наша медицина такой экскурсии не допустит. Но она реальна. Изменится ли после такой экскурсии их мнение ?» — Александр Тенишев.

«Мария, простите нас, мы трусы. Всем нужно подняться и послать всех, которые на нас эксперименты проводят» — Татьяна Казакова.

«Зачем экскурсии? Лучше сразу запускать телевизионные шоу с прямыми трансляциями из красных зон по всем каналам Средств Массовой Деформации, приглашать комментаторов-психопатов, чтобы они в очередной раз захлебнулись в собственных изречениях», — Антон Савин.

«Кто бы мог подумать, что другое мнение по поводу прививок станет проявлением героизма! Как больно смотреть на известных и талантливых людей, продавших душу дьяволу! Я о тех, кто вошёл в число избранных… они не прививаются, но стали яростными агитаторами т. наз. прививки. Мне противно на них смотреть!» — Larisa Chilingarian.

«Мой муж, привитый, заболел ковидом, и вчера врач скорой помощи сказала, что все врачи привиты, но болеют, и тяжело. Я спрашиваю: «А зачем же тогда прививки?», на что врач пожала плечами и сказала, что сейчас 90% болеют те, кто привиты», — Екатерина Патанина.

Врач в машине скорой помощи Дарья Драй © ИА REGNUM

«Я вот готов сходить в «красную зону» и готов там поработать. Хотел записаться волонтером на скорую, но не берут — говорят, по секрету, будешь правду говорить», — Юрий Пайдемиров.

«У большинства граждан нашей страны сейчас четкое ощущение того, что нас предали на всех уровнях, начиная от президента, заканчивая работодателем… Наша страна, да что там наша страна, весь наш мир превращается в какой-то филиал ада на земле… Уроки истории необходимо знать всем. Гонители всегда в итоге будут гонимы», — Лена Кретова.

«Живем как в психушке — все больные и все умирают» — Алла Горина.