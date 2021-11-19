Москва, , 12:13 — REGNUM Снижение заболеваемости COVID-19 в Москве у людей пожилого возраста происходит меньшими темпами, чем у других групп населения. Об этом сообщила вице-мэр столицы Анастасия Ракова в эфире телеканала «Россия 24».

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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По словам вице-мэра, в структуре заболевших доля людей пожилого возраста возросла до 28%.

«Это очень много, потому что именно эта группа является основной группой риска, именно в этой категории заболевание течёт наиболее тяжело, как правило, люди этого возраста госпитализируются. Увы, это факт — 85% смертей приходится на людей этой возрастной группы», — сказала Ракова.

Она отметила недостаточную долю вакцинированных в этой категории населения.