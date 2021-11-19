Санкт-Петербург, , 14:10 — REGNUM Определенная реакция на вакцину от COVID-19, чаще всего, наблюдается у молодых людей, в то время как люди в возрасте, наоборот, почти не ощущают последствий от прививки. Об этом 19 ноября сообщила главный внештатный специалист по иммунопрофилактике комитета по здравоохранению Петербурга Сусанна Харит, передает корреспондент ИА REGNUMА.

Вакцинация Дарья Драй (с) ИА REGNUM

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По словам специалиста, вакцинироваться необходимо всем и, в первую очередь, лицам с хроническими заболеваниями, а также людям в возрасте старше 60 лет.

«На сегодняшний день показано, что реакции в основном связаны не с наличием хронических заболеваний, а с возрастом. Чем моложе, тем чаще возникают реакции на вакцинацию, а у людей старшего возраста она возникает значительно реже», — заметила Харит.

По ее словам, привить человека можно с любой хронической патологией, если он не находится в фазе обострения этого заболевания, получает свою базовую терапию, у него нет острого заболевания, и в семье нет острого заболевания.

«Такого человека можно и нужно вакцинировать», — добавила Сусанна Харит.

Специалист напомнила, что первые три дня после вакцинации привитые могут ощущать повышение температуры тела, боль в месте укола, головокружение. Дискомфорт и симптомы испытывают около 30−50% вакцинированных. Поствакцинальных осложнений в Петербурге не зарегистрировано. Сама по себе вакцина защищает привитого от заражения, а в случае инфицирования помогает избежать тяжелого течения заболевания.

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