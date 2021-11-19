Москва, , 11:50 — REGNUM За минувшие сутки от коронавирусной инфекции в Москве скончались 95 человек, сообщили 19 ноября в оперативном штабе столицы.

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Смертность от коронавирусной инфекции в Москве сохраняет стабильность несмотря на снижение заболеваемости. Днём ранее от ковида скончались 94 человека. Всего в столице умерли с начала пандемии, как следует из статистики штаба, 33 162 заболевших.

Как сообщало ИА REGNUM, за последние сутки в Москве выявили 3371 случай заражения коронавирусом.