Чита, , 08:50 — REGNUM В Забайкальском крае, где проживает более одного миллиона человек, по состоянию на 23 ноября 2021 года полностью вакцинированы от коронавируса 411 482 человек (4274 за минувшие двое суток). Такие данные приводит министерство здравоохранения Забайкальского края.

Вакцинация Yarregion.ru

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Также известно, что первым компонентом вакцины от коронавируса привито 480 050 человека (5776 за минувшие двое суток). Повторно привились 61 567 жителей региона.

Как сообщало ИА REGNUM, эпидемиологическая ситуация по коронавирусу в Забайкальском крае остается напряжённой: на 23 ноября 2021 года общее число подтверждённых случаев SARS-CoV-2 увеличилось до 85 641 (+348 за сутки).

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