Москва, , 06:02 — REGNUM Региональные подразделения Росздравнадзора направили в прокуратуру и Следственный комитет России информацию о 37 гражданах, которые участвуют в антипрививочной кампании. Об этом 24 ноября написала газета «Известия».

Вакцина Иван Шилов © ИА REGNUM

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Из публикации следует, что сведения о гражданах собирались в социальных сетях. Наибольшее число жалоб на «антиваксеров» поступило из Карелии — 18 материалов, Ростовской и Волгоградской областей — по 5 материалов. При этом в Карелии не смогли оперативно пояснить, чем вызван рекорд — активностью проверяющих или популярностью антипрививочных настроений.

В центральном аппарате Росздравнадзора, в свою очередь, сообщили, что точное число заявлений будет названо после детального анализа.

«Количество поданных заявлений сможем озвучить после анализа информации, предоставленной территориальными органами Росздравнадзора», — сказал представитель ведомства.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, территориальным органам Росздравнадзора поручено с 1 ноября выявлять активных противников кампании по вакцинации и передавать данные о таких гражданах в следственные органы и прокуратуру.

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