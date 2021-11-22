Омск, , 07:25 — REGNUM В Омской области столетний ветеран Великой Отечественной войны Иван Фёдорович Каргаполов прошёл повторную вакцинацию от коронавируса. Об этом ИА REGNUM сообщили 22 ноября в областном министерстве здравоохранения.

Вакцина «Спутник Лайт» Пресс-служба администрации Ленобласти

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По словам ветерана, он практически никуда не выходит, однако его навещают родственники и знакомые.

«Как же без прививки в таком случае? За всеми новостями следим, я, как медработник, понимаю, что всё очень серьёзно. Надо защищаться», — подчеркнул Иван Фёдорович.

Он долгие годы проработал в городской больнице № 2. Сотрудники именно этого медучреждения пришли в ветерану домой, чтобы сделать ему прививку. Перед вакцинацией ему измерили температуру, сатурацию и давление.

«Повторная вакцинация производилась препаратом «Спутник Лайт». Ветеран чувствует себя хорошо», — отметили в минздраве.

Напомним, в Омской области по состоянию на 21 ноября от коронавируса привились 860 284 человека, из них вторым компонентом — 609 333.

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