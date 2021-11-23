Белгород, 23 ноября 2021, 11:51 — REGNUM Памятник врачам, скончавшимся от осложнений при COVID-19, установят возле нового инфекционного центра, возводимого в Терновке Белгородской области, сообщили ИА REGNUM 23 ноября в пресс-службе правительства региона.
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С предложением выступил губернатор Вячеслав Гладков. Памятник станет центром сквера.
На объекте продолжается сбор металлоконструкций, рабочие также обустраивают подъездную дорогу.
Как сообщало ИА REGNUM, два быстровозводимых инфекционных центра строят для лечения пациентов с COVID-19 в Терновке и Старом Осколе.