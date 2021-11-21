Новосибирск, , 08:53 — REGNUM В Новосибирской области с сегодняшнего дня, 21 ноября, работодателям предстоит отстранить от работы и перевести на дистанционный режим работников из перечня сотрудников, подлежащих обязательной вакцинации от коронавируса, но не имеющих даже первого компонента прививки. Это следует из постановления главного санитарного врача региона.

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«Отстранить от работы, перевести на дистанционный режим с 21.11.21 лица, не имеющие первого компонента прививки против новой коронавирусной инфекции», — говорится в постановлении.

Согласно документу, обязательную вакцинацию от коронавируса должны пройти сотрудники сферы красоты, торговли, общепита, транспорта, ЖКХ и так далее.