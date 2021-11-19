Екатеринбург, , 21:01 — REGNUM В Екатеринбурге сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции городского УМВД выявили и поймали двоих подозреваемых в подделке медицинских справок об отводах от вакцинации от коронавируса. Об этом сообщил журналистам глава пресс-службы свердловского главка МВД Валерий Горелых.

Коронавирус

Иван Шилов © ИА REGNUM

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Они изготавливали подделки на съёмной квартире. При этом использовались печати и бланки частной медицинской организации. А затем этот товар продавался по тысяче рублей.

По признакам подделки и оборота поддельных документов возбуждено уголовное дело. Задержанным грозит до двух лет колонии. Сотрудники полиции сейчас устанавливают граждан, которые приобрели поддельные документы.