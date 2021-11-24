Благовещенск, , 06:46 — REGNUM Сроки начала строительства кислородного завода в Амурской области необходимо перенести с 2023 на 2022 год, заявил на заседании президиума Координационного совета при правительстве РФ по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции глава региона Василий Орлов. Он также констатировал потребность области в создании резерва медицинского кислорода, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 24 ноября в пресс-службе правительства Приамурья.

Лаборатория, в которой работники завода дают заключение: годен ли кислород для медицинских нужд или это технический кислород Александр Погожев © ИА REGNUM

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Он поблагодарил главу минздрава России Михаила Мурашко и министра промышленности Дениса Мантурова за выделение 131 млн рублей на приобретение четырёх кислородных концентраторов.

«Каждый из этих кислородных концентраторов сможет производить более 1000 литров кислорода в минуту, что значительно снизит наши проблемы по кислороду. Вместе с тем хотелось бы попросить создать резерв в объёме 15−20 т такого кислорода, который бы нам гарантировал оказание медицинской помощи для нуждающихся пациентов», — сказал Василий Орлов.

По его словам, ежесуточная потребность региона в кислороде составляет от 9 до 13,5 т. Его привозят из Хабаровского края, и с этими поставками имеются сложности, потому что предприятие находится далеко. Лучшим способом решения этой проблемы Василий Орлов назвал перенос сроков начала строительства кислородного завода в рамках госпрограммы развития космодромов России на космодроме «Восточный» с 2023 на 2022 год.

Как сообщало ИА REGNUM, в Амурской области снегопад с сильным ветром создаёт перемёты на дорогах и мешает движению автомобилей. Затруднено движение в пяти районах. Отменены рейсы междугородних автобусов из Благовещенска в Хабаровск, Свободный, Белогорск, Поярково и Новокиевский Увал.