Барнаул, 24 ноября 2021, 07:58 — REGNUM Аппарат Алтайского краевого законодательного собрания (АКЗС) в преддверие очередной сессии 26 ноября, вероятно станет свидетелем временного заселения на ночёвку депутата фракции «Коммунисты России» Сергея Малинковича: он житель Санкт-Петербурга, а QR-код не получил, потому что после болезни врачи не рекомендуют прививаться от коронавируса.

Депутаты Алтайского краевого Законодательного Собрания седьмого созыва
Депутаты Алтайского краевого Законодательного Собрания седьмого созыва
АКЗС

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Как сообщает «ПолитСибРу» со ссылкой на слова парламентария, заночевать прямо в парламентском центре он решил после того, как не смог воспользоваться ранее забронированным в гостинице «Барнаул» номером.

«Я с собой беру простынь, одеяло, буду ходить в туалет, чтобы почистить зубы», — сообщил депутат.

Напомним, новый состав алтайского парламента был избран осенью 2021 года. По итогам единого дня голосования коммунисты Алтайского края лишили «единороссов» абсолютного большинства. Франция «Коммунисты России» в АКЗС представлена четырьмя парламентариями.

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Как сообщало ИА REGNUM, в Алтайском крае, где ситуация с распространением и смертностью от коронавируса существенно ухудшилась, тоже ввели систему QR-кодов во многих общественных местах, в том числе, и в торговых центах. Но уже спустя неделю проверять наличие вакцинации в связи со значительным падением посещаемости там стали формально. Бизнес просияет губернатора Виктора Томенко о помощи.

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