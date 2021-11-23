Москва, , 12:37 — REGNUM За последние сутки от коронавирусной инфекции в Москве скончались 96 человек, сообщили 23 ноября в столичном оперативном штабе.

Коронавирус Cdc.gov

Следите за развитием событий в трансляции: «Борьба с коронавирусом в РФ: «Пандемия далеко не побеждена» — трансляция»

Смертность от новой инфекции продолжает находиться на стабильном уровне. Днём ранее скончались 94 заболевших, два дня назад — 97 человек. Суммарная смертность в Москве с начала пандемии, согласно данным оперштаба, достигла 33 542 летальных исходов.

На ИВЛ в Москве находятся 669 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, за последние сутки в Москве число выявленных случаев заражения коронавирусом выросло на 2749.