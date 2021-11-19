Петрозаводск, 19 ноября 2021, 18:01 — REGNUM В Республике Карелия за время пандемии коронавирусом заразилось более 80,5 тыс. человек, из них 9,5 тыс. детей. Об этом 19 ноября сообщил министр здравоохранения региона Михаил Охлопков.
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За прошлые сутки в регионе было выявлено 293 инфицированных жителя, в том числе 49 детей. Это на одного человека меньше, чем днем ранее. 284 новых носителя, или 96,9%, не были привиты. Состояние десяти из новых зараженных врачами оценивается как тяжёлое.
На данный момент в ковидных стационарах Карелии получают лечение 874 пациента, в состоянии средней тяжести — 799 человек, в тяжёлом — 72, а том числе один привитый. В отделениях ИТАР врачи борются за жизнь четырех крайне тяжёлых больных.
Всего в Республике Карелия были зарегистрированы 80 557 инфицированных коронавирусной инфекцией, в том числе 9521 ребёнок. Из них выздоровели — 75 906 человек, в том числе 9007 детей, а за последние сутки выписаны 282 человека из ранее заразившихся.
Также за сутки зарегистрирован один умерший от коронавирусной инфекции, что на две смерти меньше чем за день до этого. Всего с начала пандемии COVID-19 инфекция унесла в Карелии жизни 1049 человек.
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