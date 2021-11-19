Петрозаводск, , 18:01 — REGNUM В Республике Карелия за время пандемии коронавирусом заразилось более 80,5 тыс. человек, из них 9,5 тыс. детей. Об этом 19 ноября сообщил министр здравоохранения региона Михаил Охлопков.

Коронавирус Pixabay.com

Следите за развитием событий в трансляции: «Борьба с коронавирусом в РФ: «Пандемия далеко не побеждена» — трансляция»

За прошлые сутки в регионе было выявлено 293 инфицированных жителя, в том числе 49 детей. Это на одного человека меньше, чем днем ранее. 284 новых носителя, или 96,9%, не были привиты. Состояние десяти из новых зараженных врачами оценивается как тяжёлое.

На данный момент в ковидных стационарах Карелии получают лечение 874 пациента, в состоянии средней тяжести — 799 человек, в тяжёлом — 72, а том числе один привитый. В отделениях ИТАР врачи борются за жизнь четырех крайне тяжёлых больных.

Всего в Республике Карелия были зарегистрированы 80 557 инфицированных коронавирусной инфекцией, в том числе 9521 ребёнок. Из них выздоровели — 75 906 человек, в том числе 9007 детей, а за последние сутки выписаны 282 человека из ранее заразившихся.

Также за сутки зарегистрирован один умерший от коронавирусной инфекции, что на две смерти меньше чем за день до этого. Всего с начала пандемии COVID-19 инфекция унесла в Карелии жизни 1049 человек.

Читайте ранее в этом сюжете: В Карелии от COVID-19 умерла женщина-медик, которая не была привита