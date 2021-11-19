Ростов-на-Дону, , 12:14 — REGNUM Ещё более восьми тысяч жителей Ростовской области привились от COVID-19, сообщили ИА REGNUM в донском правительстве 19 ноября.

Вакцинация Иван Шилов © ИА REGNUM

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Участниками прививочной кампании на Дону стали 1 млн 784,12 тыс. человек (+ 5 688 за сутки). Обе дозы антиковидной вакцины получили 1 млн 708,32 тыс. человек (+ 8 400 за сутки).

ИА REGNUM напоминает, что в Ростовской области планируется привить от COVID-19 более 2,7 млн человек — 80% взрослого населения.

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