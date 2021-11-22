Иркутск, , 12:37 — REGNUM В Приангарье поступило 52 800 доз вакцины «Спутник Лайт», сообщил 22 ноября глава Иркутской области Игорь Кобзев. Его слова цитирует пресс-служба правительства региона.

Вакцинация Yarregion.ru

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«Работа по поступлению вакцины в регион продолжается. Большим спросом сейчас пользуется препарат для ревакцинации. На прошлой неделе у меня состоялась рабочая встреча с Министром здравоохранения России Михаилом Альбертовичем Мурашко. Заручился его поддержкой по вопросу увеличения поставок «Спутника Лайт» в регион.

Вся вакцина тут же распределяется и направляется по медицинским организациям. При этом в области в достаточном количестве вакцина «Спутник V», запас составляет почти 200 тысяч доз. Еще раз подчеркну: мы должны приложить все усилия для того, чтобы была возможность привить всех желающих», — сказал губернатор.

Как сообщало ИА REGNUM, эпидемиологическая ситуация по коронавирусу в Иркутской области все более ухудшается: на 22 ноября число умерших пациентов в Приангарье достигло 6130 человек, причём 88 из них добавили в сводку за минувшие выходные — 20−21 ноября 2021 года. На сегодняшний день первый компонент вакцины получили более 943 тысяч жителей Иркутской области, второй — более 654 тысяч человек.

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