Москва, , 12:44 — REGNUM На сегодняшний день решений о введении жёстких общефедеральных ограничений в России на период новогодних праздников нет. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Дмитрий Песков Дарья Антонова © ИА REGNUM

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«Вы забегаете вперед на новогодние каникулы, еще до новогодних каникул много времени», — сказал Песков.

Он напомнил о тенденции к снижению числа выявленных случаев заражения коронавирусом в России, наблюдаемую в последние дни.

Песков также напомнил о «неимоверных усилиях» всех стран мира по убеждению в необходимости вакцинации от COVID-19.