Москва, 23 ноября 2021, 12:44 — REGNUM На сегодняшний день решений о введении жёстких общефедеральных ограничений в России на период новогодних праздников нет. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
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«Вы забегаете вперед на новогодние каникулы, еще до новогодних каникул много времени», — сказал Песков.
Он напомнил о тенденции к снижению числа выявленных случаев заражения коронавирусом в России, наблюдаемую в последние дни.
Песков также напомнил о «неимоверных усилиях» всех стран мира по убеждению в необходимости вакцинации от COVID-19.