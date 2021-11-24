Иркутск, , 08:58 — REGNUM Эпидемиологическая ситуация по коронавирусу в Иркутской области все более ухудшается. По состоянию на 24 ноября, число умерших пациентов в Приангарье достигло 6190 человек, причём 29 из них добавили в сводку за последние сутки.

Коронавирус Minzdrav.orb.ru

Следите за развитием событий в трансляции: «Борьба с коронавирусом в РФ: «Пандемия далеко не побеждена» — трансляция»

Общее число выявленных носителей SARS-CoV-2 составляет уже 135 725 (+601 за сутки). Госпитализированы 5260 (-106 за сутки). В то же время за сутки от COVID-19 излечились 111 550 пациентов (+365). Ещё 520 пациентов погибли от болезней, не связанных с COVID-19 (+1 за сутки).

Читайте также: Приангарье обновило рекорд по числу заражённых коронавирусом