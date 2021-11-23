Новосибирск, , 17:37 — REGNUM В Новосибирске не будут проводить праздничные мероприятия 31 декабря. Об этом во время заседания в мэрии сегодня, 23 ноября, сообщила вице-мэр города Анна Терешкова.

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«В связи с продолжающейся угрозой распространения коронавирусной инфекции, в соответствии с постановлением правительства Новосибирской области, культурно-массовые мероприятия с участием граждан запрещены, — цитируют «НГС Новости» Терешкову. — Поэтому никаких уличных мероприятий мы не планируем, в том числе и новогоднюю ночь».

При этом в праздничные выходные в Новосибирске запланированы катания на коньках и игры в хоккей.