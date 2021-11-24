Волгоград, , 10:47 — REGNUM Новый рекорд по ежесуточной вакцинации от COVID-19 установлен в Волгоградской области. На прививку пришли около 21 тысячи жителей, сообщили ИА REGNUM 24 ноября в пресс-службе администрации региона.

Вакцинация Дарья Драй © ИА REGNUM

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За прошедшие сутки прививочные центры посетили 20 813 волгоградцев. Предыдущий рекорд превышен на 1,6 тысячи человек. По данным на 24 ноября, первый компонент вакцины получили 1 215 411 жителей, завершили иммунизацию уже 1 039 991 человек.

Всего в Волгоградской области защиту от COVID-19 получили 75% жителей от запланированного числа. Из них доля старшего поколения и граждан с хроническими заболеваниями составляет 48%.