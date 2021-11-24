Нальчик, , 08:51 — REGNUM В Кабардино-Балкарии продлены сроки вакцинации для сотрудников предприятий, которым предписано привиться против коронавируса в обязательном порядке. Постановление об этом подписал главный санитарный врач республики Жирослан Пагов.

Вакцинация Иван Шилов © ИА REGNUM

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Согласно документу, теперь первым компонентом вакцины (или однокомпонентной вакциной) работники обязаны привиться не позднее чем до 30 ноября, вторым — до 31 декабря 2021 года.

Напомним, летом 2021 года в Кабардино-Балкарии была введена обязательная вакцинация от коронавируса для сотрудников, занятых в сфере торговли, общественного питания и услуг, а также сотрудников правоохранительных и государственных органов.

Первоначально указывалось, что первым компонентом вакцины необходимо привиться до 10 августа, а вторым — до 1 сентября 2021 года. В случае неисполнения предписаний Роспотребнадзора, работникам грозило отстранение от работы.

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