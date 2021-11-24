Владимир, , 13:31 — REGNUM Во Владимирской области 24 ноября подтверждено 318 новых случаев заражения коронавирусом — на два меньше, чем за предыдущие сутки, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба.

Коронавирус Павел Соболев © ИА REGNUM

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Всего в области были зарегистрированы 70 тыс. 566 носителей вируса.

После выздоровления были выписаны 54 тыс. 233 пациента, в том числе 131 человек — за последние сутки.

За весь период скончались 2432 человека. За последние сутки подтверждено девять новых летальных случаев.