Майкоп, , 14:06 — REGNUM В Адыгее в последние дни наметилась динамика снижения суточного прироста числа заболевших COVID-19. За прошедшие сутки были подтверждены тесты на коронавирус у 92 человек, сообщили 24 ноября в федеральном оперативном штабе. В выходные таких случаев было выявлено 104.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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В настоящее время на лечении от опасной инфекции находятся 2988 жителей республики. Наибольшие показатели заболеваемости COVID-19 зафиксированы в Майкопе, где число носителей коронавируса за все время достигло 9490 человек. Меньше всего заболевших в Шовгеновском районе — 878 пациентов.

Число выздоровевших достигло в Адыгее 19 999 человек, из них 88 — сняты с учета за прошедший день. Число случаев смерти в регионе составило за все время пандемии 655, при этом за последние сутки таких случаев не регистрировалось.