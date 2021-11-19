Барнаул, , 11:45 — REGNUM В Алтайском крае по состоянию на 19 ноября прививки от коронавируса получили 946 968 человек из более двух миллионов жителей. За минувшие сутки прирост вакцинированных составил 9347 человек. Такие данные приводит оперштаб.

Вакцинация Екатеринбург.рф

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Из общего числа привитых 124 613 жителей региона получили первую прививку (+3098 за сутки). Число полностью привитых граждан составляет 788 781 человек (+4584 за сутки получили две прививки или однократно «Спутник Лайт»).

Также известно о 33 574 ревакцинированных (+1666 сутки).

Как сообщало ИА REGNUM, для достижения коллективного иммунитета Алтайскому краю необходимо прививать более 10 тысяч человек ежедневно.

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