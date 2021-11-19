Краснодар, , 12:59 — REGNUM Ограничения на посещение торгово-развлекательных комплексов на территории всего Краснодарского края вводятся с 22 ноября и будут действовать до 18 января 2022 года. Об этом сообщил 19 ноября в соцсетях губернатор Краснодарского края Вениамин Кондатьев.

Проверка QR-кода Дарья Антонова © ИА REGNUM

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«С 22 ноября по 18 января 2022 года посещение торгово-развлекательных комплексов на территории всего края возможно только при предъявлении QR-кода о вакцинации, перенесённом заболевании или справки о медотводе», — говорится в сообщении главы региона.

Также требования о предъявлении QR-кода сохраняются и для посещения объектов общественного питания.

До сих пор ограничение на посещение торговых центров в Краснодарском крае невакцинированными гражданами действовало только на территории курортов.

Как сообщало ИА REGNUM, 19 ноября в Краснодарском крае зарегистрировано рекордное число заболевших COVID-19 за сутки — более 900 человек. Тогда так ещё неделю назад, 12 ноября, сообщалось о 350 заболевших в сутки.

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