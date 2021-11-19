Ставрополь, , 12:29 — REGNUM В Ставропольском крае за прошедший день подтверждены тесты на COVID-19 у 520 человек. Днем ранее было выявлено на два заболевших больше. Выздоровели за эти же сутки 489 человек, сообщили 19 ноября в федеральном оперативном штабе.

Коронавирус Иван Шилов (с) ИА REGNUM

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За все время пандемии 107 189 жителей края заболели COVID-19. Из них удалось справиться с болезнью 81 870 человек. Не смогли помочь врачи 4814 пациентам. Из них 42 человека скончались за последние сутки. Днем ранее число случаев летального исхода составило 45, что явилось самым высоким показателем за все время пандемии.

Напомним, в Ставропольском крае в настоящее время находятся на лечении от COVID-19 более 20,5 тыс. жителей. Из них треть — лечится в ковидных госпиталях.

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